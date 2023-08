Moriconi recebe exposição 'As Ruas que Falam' a partir desta sexta-feira

O Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 - Centro) recebe a exposição "As Ruas que Falam" a partir desta sexta-feira (04/08). A mostra, promovida pela Secretaria Municipal de Cultura, é focada no universo da arte urbana e estará disponível para visitação de segunda a sexta-feira, das 9 às 19 horas, até o fim deste mês.

A exposição tem curadoria do artista visual Raul Lemos (DEN) e conta com o trabalho de 32 criadores, sendo 19 mulheres e 13 homens, incluindo integrantes do projeto “Arte Pública” da Prefeitura de Suzano. A mostra deve evidenciar o impacto e a natureza das artes urbanas presentes nas grandes cidades e um dos enfoques é a questão da representatividade, visto que o trabalho busca mostrar ao público que as ruas têm vida própria, ou seja, possuem cultura, cor e identidade.

Esta é a segunda vez que a mostra está sendo realizada. Anteriormente, a Cultura suzanense promoveu uma ação similar em 2021, com um tour virtual curado pelo artista Vinícius Ripa. Desta vez, a iniciativa contará com expositores que farão sua estreia no cenário municipal, sendo este um ponto importante para o desenvolvimento da arte local.

Segundo a coordenadora do projeto “Arte Pública”, Aline Baliberdin, a intenção não é trazer a cultura de rua para a galeria, mas, sim, transformar o espaço destinado às artes plásticas em uma porção do que é produzido ao ar livre. “A arte urbana continua acontecendo nos espaços que lhes são característicos como muros, pilares de viaduto, fachadas, postes e placas. Aqui (no Centro Cultural) teremos a oportunidade de reconhecer os artistas e consequentemente ter o olhar transformado para a própria cidade”, disse.

O secretário municipal de Cultura, o vice-prefeito Walmir Pinto, relatou que a arte de rua é uma bandeira importante por representar uma forma de expressão marcante para a sociedade. “Desde que dentro da lei, toda forma de promoção de ideias é bem-vinda, e é isso que queremos demonstrar com essa mostra feita pelos nossos artistas. Convidamos a todos para participar”, disse.