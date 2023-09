Moriconi recebe exposição 'Para Não Dizer que Não Falei das Flores, das Cores, dos Amores'

A Secretaria de Cultura de Suzano iniciou na última quarta-feira (6) a exposição “Para Não Dizer que Não Falei das Flores, das Cores, dos Amores”, disponível no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 - Centro).

A atividade, que recebeu a curadoria do artista e professor Gilberto Mattos, é aberta para todos os públicos e pode ser conferida gratuitamente de segunda a sexta-feira, das 9 às 19 horas. Para os interessados em comparecer, a mostra se estende até 29 de setembro.

Um dos principais objetivos da ação é celebrar os 45 anos de carreira do artista que possui um ateliê na cidade. Anualmente, a Cultura suzanense realiza uma mostra para expor e valorizar o trabalho deste profissional no município. Nascido em Marília, no interior de São Paulo, Gilberto Mattos começou sua trajetória artística em Suzano, aos 16 anos, e segue até hoje ministrando aulas de pintura com óleo sobre tela. Além disso, ele já participou de diversas exposições no Brasil e exterior, alcançando renome internacional e recebendo medalhas de ouro, prata e bronze.

A mostra traz aproximadamente 50 quadros produzidos por diversos artistas renomados, premiados e com longa carreira na região, sendo que a junção dos trabalhos tem por objetivo incentivar a imersão de profissionais plásticos iniciantes neste segmento cultural.

Além disso, a iniciativa visa comemorar a chegada da primavera, com início em 23 de setembro. As obras ainda propõem reflexões sobre o processo, necessidades e expectativas de transformação do mundo com o início deste período, marcado por dias com temperaturas amenas e, principalmente, pela floração de diversas plantas.

De acordo com a coordenadora de Artes Plásticas da Cultura suzanense, Aline Baliberdin, a exposição visa retratar um novo ciclo que se inicia. “Esta é uma atividade que pode ser conferida por toda a família, tanto adultos, quanto adolescentes e crianças, tendo em vista a representatividade e o impacto desta estação do ano na vida de todos. Também é uma forma de homenagear e apreciar o sólido trabalho construído pelo Gilberto Mattos em 45 anos de estrada”, destacou.

Por sua vez, o vice-prefeito e secretário de Cultura de Suzano, Walmir Pinto, reforçou a importância de realizar exposições com quadros produzidos por artistas locais. “Visamos sempre reconhecer e respeitar tradições, hábitos e costumes da nossa região, valores que muitas vezes são destacados por profissionais da arte por meio de suas criações. Convido a todos para comparecerem e prestigiarem este grande momento”, afirmou.