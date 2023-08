A atriz Aracy Balabanian morreu na manhã desta segunda-feira (7), aos 83 anos. A artista, que havia sido diagnosticada com câncer no pulmão no fim do ano passado, estava internada na Clínica São Vicente, na Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A notícia foi confirmada por familiares e amigos.



Aracy era conhecida pela icônica Dona Armênia de "Rainha da Sucata" e a impagável Cassandra de "Sai de Baixo".