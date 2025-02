Mostra 'Ivone & Nise: mulheres em espiral' estreia em fevereiro de 2025

Em fevereiro, a 2ª edição da mostra “Ivone & Nise” retorna a Mogi das Cruzes, em 2025. Agora com o complemento “Mulheres em Espiral”, o projeto continua celebrando a parceria histórica de Dona Ivone Lara e Nise da Silveira pelas artes e saúde mental no Brasil e soma aos seus objetivos a extensão dos olhares do público para ainda mais mulheres importantes que, com suas atuações artísticas, culturais e de cuidado, vem transformando a realidade do país.

Financiada pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, a mostra faz parte do Programa de Fomento à Arte e Cultura (PROFAC) e dessa vez ocupará outros espaços e bairros de Mogi das Cruzes. “Além de uma nova abordagem sobre o universo de Dona Ivone Lara e Nise da Silveira, neste ano a mostra tem duração mais longa, com ações mais espaçadas, o que possibilita que a programação seja degustada aos poucos. Algumas das novidades são novas edições do samba-sarau Ateliê do Inconsciente, que foi um sucesso ano passado, novas oficinas e um grupo de estudos online, a primeira atividade nesta modalidade que oferecemos. Será uma forma de acolher o público que acompanha o projeto e não está na região. Além disso, a programação acontecerá em novos territórios em Mogi das Cruzes, ainda não percorridos pelo projeto, como Taiaçupeba e Vila Industrial, além do Centro de Convivência Cooperativa (CECCO), equipamento escolhido para reforçar nossa parceria com a saúde pública da cidade”, aponta Mariana da Matta, designer, artista visual e uma das idealizadoras da mostra.

“Em 2025, a mostra promete uma celebração ainda mais intensa da vida e obra dessas duas mulheres extraordinárias que atravessaram e transformaram suas respectivas áreas de atuação: o samba e a arte. Neste ano, o projeto propõe a ampliação dos horizontes da reflexão sobre a conexão entre a música, a saúde da mulher e a arte popular, aprofundando a importância do legado dessas figuras centrais. Fazendo pontes e travessias, dessa vez nossa ideia é conhecer novos territórios e levar nossa pesquisa e projeto para outros extremos de Mogi. Como uma grande espiral sem parada fixada, mas continuando o legado de Ivone e Nise, que derrubaram muros e construíram sonhos”, celebra Pâmella Carmo, multiartista e uma das idealizadoras da mostra.

A primeira atividade será realizada em 15 de fevereiro, dia do aniversário de Nise da Silveira, e o encerramento acontece dia 17 de maio, na semana do Dia Nacional da Luta Antimanicomial.

Seguindo o trabalho feito desde 2023 com o projeto, o resgate da importância de Dona Ivone Lara como assistente social, enfermeira e terapeuta ocupacional para a história da saúde do Brasil, especialmente quando trabalhou na equipe da médica Nise da Silveira, no Hospital Psiquiátrico Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, nos anos 1940 continua. Seu legado enquanto profissional da saúde e sambista encabeça uma série de outros resgates de mulheres negras, indígenas, ribeirinhas e periféricas importantes para a arte e as práticas de cuidado no Brasil.

“Ivone & Nise: Mulheres em Espiral” foi o nome escolhido para a 2ª edição da mostra, baseado no conceito da escritora e dramaturga Leda Maria Martins. “É sobre um novo direcionamento para esta edição do projeto que se desdobra a partir da pesquisa já apresentada sobre Dona Ivone Lara, Nise da Silveira e suas contribuições transdisciplinares, mas agora abordando a atuação de mulheres que atuaram e atuam sob os mesmo ideais, no cruzamento de práticas artísticas, culturais e de cuidado. Nesse sentido, caminharemos por produções de mulheres que foram internadas em instituições psiquiátricas, profissionais que contribuíram de forma humanizada no acolhimento de pessoas nessa situação, bem como artistas, pensadoras, escritoras e ativistas que se dedicam ao assunto.

Tudo isso baseado no conceito de espiral, termo que sintetiza concepções de diferentes origens sobre modos de vivenciar o tempo de forma cíclica, ampla e diversificada. “Ivone & Nise: Um Reencontro” foi uma volta nessa espiral que revisitou e atualizou alguns capítulos de uma história que é continuamente construída. Agora daremos outra volta, ainda olhando para experiências passadas para incorporá-las no presente sob novas configurações, alinhadas aos nossos contextos atuais. Este movimento de ir para trás para ir mais à frente, e novamente voltar e avançar, repetidamente e com variações, é algo que encontramos exemplificado em diversas vivências apresentadas na obra de Leda Maria Martins, grande referência para esta edição”, destaca Mariana.

“Mulheres em Espiral é a temporalidade visível, como nas práticas culturais e nos rituais de matriz africana, como o Congado, o Candomblé e a Capoeira, em que as performances invocam a memória ancestral para transformar o presente e projetar o futuro. A espiral simboliza, assim, um movimento contínuo de retorno e renovação que já aconteceu e é revivido e ressignificado em novos contextos”, finaliza Pâmella.