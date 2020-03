Mulheres inspiradoras do cinema são destaque no Cineteatro em março

Autênticas, destemidas, intensas, independentes, sensíveis, inteligentes, fortes. No mês em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, o Cineteatro Wilma Bentivegna dedica as exibições no espaço para personagens inspiradoras e únicas do cinema.

Entre os dias 5 e 28 de março, o público poderá prestigiar desde a coragem de Pocahontas à veemência de Lady Bird em sessões gratuitas às quintas e sextas-feiras, em dois horários, 9h30 e 14h30, e aos sábados, às 15h30.

Nos dias 5 e 6, as heroínas “Pocahontas” e “Valente”, respectivamente, encantarão as crianças da região. Já no sábado (7)será a vez do público adulto-juvenil embarcar nas aventuras da recém-divorciada Liz Gilbert (Julia Roberts), com a adaptação cinematográfica do livro “Comer, Rezar e Amar”. Para aqueles que não puderem comparecer nos dias mencionados, os filmes serão reprisados na semana seguinte, entre 12 e 14 .

A coragem da guerreira “Mulan” agitará a sala do Cineteatro em 19 e 26, enquanto o amor incondicional entre as irmãs Anna e Elsa emocionará a todos em “Frozen” nos dias 20 e 27. No sábado (21), a garra das mulheres de “Estrelas Além do Tempo” marcará presença no espaço.

Por fim, a programação se encerra em 28 com a sessão especial “Cine Maternal”, voltada principalmente às mães com bebês de até 18 meses. O filme selecionado para a exibição é “Lady Bird”, escrito e dirigido por Greta Gerwig, duas vezes nomeada ao Oscar na categoria Melhor Diretor. A trama conta a história de uma jovem de personalidade forte (Saoirse Ronan) que, como qualquer adolescente de 17 anos, enfrenta dificuldade durante a passagem para a vida adulta.

De acordo com o secretário de Cultura de Suzano, Geraldo Cultura, a adesão da população é satisfatória. De acordo com o chefe da pasta, em fevereiro, o local recebeu um público de 461 pessoas no decorrer das 27 sessões gratuitas oferecidas.

O Cineteatro Wilma Bentivegna está localizado, 70, rua Paraná, na região central.