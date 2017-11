Museu Afro, em São Paulo, tem entrada gratuita até 20 de novembro

Para celebrar seus 13 anos, o Museu Afro Brasil vai presentear os visitantes com entrada gratuita até a próxima segunda-feira (20). Em todos esses anos de história, mais de 2 milhões de pessoas passaram pelo local.

Localizado no Pavilhão Padre Manoel da Nóbrega, dentro do Parque Ibirapuera, o Museu conserva, em 11 mil m2 um acervo com mais de 6 mil obras, entre pinturas, esculturas, gravuras, fotografias, documentos e peças etnológicas, de autores brasileiros e estrangeiros, produzidos entre o século XVIII e os dias de hoje.

O acervo conta com diversos aspectos dos universos culturais africanos e afro-brasileiros, abordando temas como a religião, o trabalho, a arte, a escravidão, entre outros temas ao registrar a trajetória histórica e as influências africanas na construção da sociedade brasileira.

Programação Especial

Na segunda-feira (20), o Museu vai celebrar o Dia da Consciência Negra com uma programação especial que envolve artes visuais e música.

O dia começa com a inauguração de uma instalação do artista plástico paulistano, Ciro Schu. O artista desenvolve arte abstrata e ao mesmo tempo figurativa, mesclando símbolos e grafias diversas, misturando arte milenar com a vida contemporânea. Para a comemoração, Ciro preparou uma instalação chamada “Más-caras”, que ocupará a área externa do museu.

Ainda pela manhã haverá uma homenagem aos 150 anos do compositor Padre José Maurício, primeiro maestro negro da história do país, com a apresentação, às 11h, do Madrigal Pe. José Maurício interpretando a “Missa em Fá para Nossa Senhora” e o “Te Deum para as Matinas da Conceição”.

Na parte da tarde, a programação será no Teatro Ruth de Souza do Museu Afro Brasil. A partir das 15h, Fabio Nunez, cantor, compositor e diretor de “Nega que é nega não nega ser nega não!” exibe o documentário e lança um videoclipe de mesmo nome, abrindo um debate com o público e as protagonistas do elenco, entre elas estarão presentes Vera Eunice (filha da escritora Carolina Maria de Jesus, que dá nome à biblioteca do Museu Afro Brasil) e a ex-consulesa da França, Alexandra Loras.