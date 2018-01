Museu Virtual da Educação será instalado no Casarão Histórico

O Casarão Histórico localizado na Rua Coronel Souza Franco, Centro, está passando por obras para a instalação do Museu Virtual da Educação (Muve) que irá contar a história da cidade de forma didática e abrangente, com foco no atendimento a crianças e jovens em idade escolar. A previsão da entrega de conclusão da obra é para o mês de março e o investimento da obra ultrapassa R$ 1,3 milhão.

Em nota, a Secretaria Municipal de Cultura informou que o prédio ainda está passando por obras de restauração com o objetivo de preservar e recuperar aspectos e elementos históricos da construção.

"A obra está em fase de acabamentos, sendo elas a pintura do prédio anexo, recuperação de detalhes arquitetônicos e finalização das revisões elétricas e hidráulicas. A previsão é de que a obra em si seja concluída em março, porém a expectativa para a abertura do prédio à população é em abril, pois depende diretamente da licitação para a aquisição dos equipamentos e mobiliários que será feita separadamente", destacou o texto.

MUVE

A ideia é deixar o museu com um ambiente interativo e virtual, com intuito de apresentar o conteúdo de equipamentos tecnológicos, que serão adquiridos por meio de licitação específica, já o grupo de equipamentos a ser instalado no local e os recursos tecnológicos a serem adotados estão em processo de definição.

A Prefeitura afirma ainda que existe um grupo de trabalho que está empenhado na seleção das informações que devem ser apresentadas nesse novo equipamento.

Novidade

Além do restauro do casarão em si, foi construído também um anexo na parte dos fundos da área, para onde será transferido o Arquivo Histórico Municipal Historiador Isaac Grinberg. O local servirá como apoio documental para pesquisas, com documentos escritos e iconográficos digitalizados.

A maior parte dos recursos é proveniente do Fundo de Interesses Difusos (FID) da Secretaria Estadual da Justiça e da Defesa da Cidadania, porém também há contrapartida da Secretaria Municipal de Educação.

Além disso, a estimativa de custos com a compra de equipamentos e mobiliário é de R$ 1,1 milhão.