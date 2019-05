Música, dança e poesia se fundem no Sarau LiteraturaNossa nesta sexta à Escola Maria Elisa

Quando os escritores da Associação Cultural Literatura no Brasil (ACLB) finalizaram a apresentação do Sarau LiteraturaNossa na última semana na Escola Estadual Prefeito Tácito Zancheta, em Ferraz de Vasconcelos, os alunos foram logo perguntando quando haveria outra. É com essa mesma vitalidade que o grupo suzanense promete conduzir sua próxima apresentação, que acontece nesta sexta-feira (17), na Escola Estadual Professora Maria Elisa de Azevedo Cintra, no Jardim Dona Benta, em Suzano, com apoio do Programa de Ação Cultural (ProAC).

O projeto será levado a 150 alunos do ensino médio. O objetivo é contribuir com as atividades do currículo escolar a partir de ações de incentivo à leitura, como por meio das apresentações culturais que serão realizadas por dez integrantes da associação ao longo do sarau. O microfone ficará aberto para que alunos, professores e demais funcionários possam interagir nas apresentações.

A atividade ainda contará com sorteio de livros e outros produtos literários. Também haverá a seleção de um texto de autoria de aluno para publicar posteriormente como cartão postal poético. O projeto já selecionou nove alunos nas escolas por onde passou e ao todo serão confeccionados 6 mil postais que serão lançados no final de junho deste ano. Os postais serão distribuídos entre as escolas e os autores participantes. O restante será sorteado ou distribuído nas demais edições do Sarau LiteraturaNossa e outros eventos da Associação.

A escola também receberá nas paredes ou portas das salas de aula duas poesias do projeto stencil poético do escritor Sacolinha. Da mesma forma, a comunidade escolar presente receberá poesias carimbadas em cadernos ou folhas avulsas.

Carlos Alexandre Euzebio dos Santos, professor da Sala de Leitura da Escola Tacito Zancheta, que recebeu o sarau semana passada, disse que o projeto levou conhecimentos aos alunos de forma lúdica e estimulou o interesse pela leitura:

“Tivemos um aumento significativo na procura por livros do gênero que abordaram no sarau. Foi um momento produtivo e prazeroso em que os alunos aprenderam através da dança, música e poesia”, disse.

Segundo Landy Freitas, coordenadora do Sarau, esse feedback confirma que a iniciativa vem cumprindo seu objetivo sociocultural:

“Temos um enorme prazer de mostrar a esses jovens o quanto a leitura poderá fazer diferença na vida de cada um deles. As devolutivas que recebemos a cada edição confirma que estamos conseguindo atingir nossos objetivos e nos anima a dar continuidade a essas ações”, destaca.