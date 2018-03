Musical 'A Cigarra e a Formiga' será atração no Teatro Armando de Ré

A fábula infantil "A Cigarra e a Formiga" que conta a história de uma cigarra que canta durante o verão, enquanto a formiga trabalha o tempo todo para acumular provisões em seu formigueiro para quando o inverno, será apresentado na próxima quarta-feira (15) no Teatro Armando de Ré em Suzano. A apresentação é do Grupo Tearts Produções Artísticas.

O musical que será exibido em quatro sessões (08h30; 10h; 14h; e às 15h30) respectivamente, mostrará a importância da amizade, respeito e valores da amizade, como explica a produtora cultural do grupo Solange Camargo.

"Na história original, através dos ciclos da natureza, três personagens repletos de emoção lutam pela vida pela conquista dos alimentos e sua importância, dignidade e respeito, em um encontro inesquecível. A partir deste contexto, realizamos uma adaptação da obra original de Jean de La Fontaine para o nosso espetáculo, ou seja, a cigarra não morrerá ao final da apresentação, pois queremos abordar os valores de uma amizade e do reconhecimento que cada profissão tem e que um ajudando o outro, o mundo fica cada vez mais humano", enfatiza.

Musical

O espetáculo tem duração de aproximadamente uma hora. É destinado ao público infantil e traz personagens com cenas de interação com a plateia por meio de conteúdos didáticos para promover além da história a utilização da linguagem teatral para a educar e promover o estímulo da imaginação.

"A ideia do projeto é fazer com que as crianças compareçam aos teatros e outros espaços culturais, pois queremos fazer através da arte um canal para transformar o futuro, afinal, o amanhã será feito pelas crianças de hoje. Com isso, desenvolvemos espetáculos temáticos para o seguimento estudantil e projetos voltados a área social, realizados juntamente às secretarias de Cultura, Educação e Saúde dos municípios", ressalta a produtora. A mesma apresentação será exibida no dia 18 de abril no Theatro Vasques em Mogi das Cruzes.

Serviço

Os ingressos para a comédia musical podem ser reservados, antecipadamente, por meio dos telefones: 9.4750-0862 e 9.9636-5792, falar com Jamili Miguel ou Solange Camargo, ou no dia do evento no Teatro Municipal Doutor Armando de Ré, localizado na Rua General Francisco Glicério, 1354, Jardim Anzai. Os valores são R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada) e o espaço tem capacidade para 300 pessoas.