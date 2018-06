Musical 'Marionnette' encerra temporada no Theatro Vasques

O espetáculo musical “Marionnette” termina sua temporada de apresentações com duas sessões que serão realizadas nesta sexta-feira (8) no Teatro Vasques em Mogi das Cruzes. O musical será apresentado às 16 e a às 20 horas, ambas com entrada gratuita. A classificação indicativa é livre. Criado em 2010, em Poá, o grupo promove o desenvolvimento de artistas e a formação de público para dança.

Durante a trajetória da companhia, foram desenvolvidos inúmeros trabalhos para serem apresentados, inclusive o projeto “Marionnette”. Com a produção criada por Cristiane Renzi e Luiz Fernando Reis, o espetáculo “Marionnette” foi aprovado pelo edital do Programa de Ação Cultural (Proac), com intuito de promover trabalhos para serem apresentados em diversas cidades, datas comemorativas, festivais e mostras de dança. O espetáculo também passou por cidades como São Paulo, Itaim Paulista, Poá e Suzano.

De acordo com um dos fundadores do projeto, Luiz Fernando Reis, a ideia do grupo e das atividades oferecidas é proporcionar interação cultural e o desenvolvimento da arte.

“A concepção do trabalho surgiu depois de alguns debates em relação ao que nos aprisiona a situações que nos deixam infelizes. Com isso, resolvemos simbolizar a relação cênica da coreografia através da metáfora do manipulador de marionetes e seus bonecos clowns, em um ambiente circense que permeia linguagens de clown e commedia dell´arte”, explica o fundador.

Peça

O enredo do espetáculo musical apresenta a proposta cênica e coreográfica do espetáculo apresentada de forma lúdica e metafórica através do titereiro (manipulador) que conquista seus próprios marionetes, exercendo todas as suas vontades sobre eles através de seus comandos. O surgimento da consciência de individualidade surge durante a coreografia dos bailarinos.

Além disso, o projeto “Marionnette” também percorreu em outras cidades do Alto Tietê e na capital paulista, apresentando diferentes ações culturais, entre elas, mostras de processo, workshops para coordenadores e professores de arte e também alunos da rede de ensino municipal de ensino de Poá, além de treze apresentações.

Com duração de 40 minutos, o espetáculo conta também com uma equipe de produção, figurino, atores, direção, entre outros, uma média de 20 integrantes.

Serviço

Para os interessados em retirar os ingressos, os mesmos estarão disponíveis com uma hora de antecedência no Theatro Vasques, que está localizado na Rua Doutor Corrêa, 515, Centro.