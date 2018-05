Musical 'Marionnette' será encenado neste sábado no Galpão Arthur Netto

Em uma apresentação única, o espetáculo musical “Marionnette”, irá se apresentar neste sábado, a partir das 20 horas, no espaço teatral Galpão Arthur Netto, localizado na Avenida Fausta Duarte de Araújo, 23 - Centro) em Mogi das Cruzes.

Com entrada no estilo ingresso colaborativo (mínimo R$ 5), mantém a classificação livre para o público. Além disso, o espetáculo abre ao final da apresentação um espaço para bate-papo com as pessoas que prestigiarem o evento.

Com a produção criada por Cristiane Renzi e Luiz Fernando Reis, o espetáculo “Marionnette” foi aprovado pelo edital do Programa de Ação Cultural (Proac), com intuito de promover trabalhos para serem apresentados em diversas cidades, datas comemorativas, festivais e mostras de dança.

A encenação é de responsabilidade de um grupo criado em 2010 no município de Poá, composto por bailarinos do Centro de Dança do município. É uma oportunidade de experiência artística profissional e também o desenvolvimento na formação do público para dança.

Além disso, o projeto também busca uma autonomia como grupo independente, visando realizar uma investigação sobre manipulação e controle que a sociedade sofre, e a partir disto, de forma lúdica, aprofundar uma pesquisa coreográfica para comunicar e gerar reflexão ao público direto e indireto.

Outra atividade que o grupo proporciona também além de processos de criação são as “Mostras do Processo”, onde o grupo por meio do processo criativo realiza ensaios abertos com trechos das cenas que foram criadas.

Além de consolidar o trabalho coreográfico em uma estratégia para instigar o público em assistir o espetáculo "final" do projeto.

Com duração de 40 minutos, o espetáculo conta também com uma equipe de produção, figurino, atores, direção, entre outros, uma média de 20 integrantes

Serviço

Para os interessados em retirarem os ingressos, os mesmos estarão disponíveis com uma hora de antecedência na Bilheteria do Galpão Arthur Netto. Outras informações, através do telefone (11) 3433 9841, ou pelo e-mail galpaoarthurnetto@uol.com.br.