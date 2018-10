Músico mogiano lança EP '8102' comparticipações de outros rappers e MC's

O músico mogiano Lucas Eduardo, mais conhecido como Les MC, vem ganhando destaque no cenário musical de Mogi da Cruzes. Desta vez, o jovem lança seu quarto EP, intitulado, "8102" - uma referência ao ano de 2018 ao contrário - que aborda uma temática e contextualizãção construída com base nas visões futurísticas e atemporais ao ano de 8102.

No projeto experimental do músico, realizado pela produtora MUG (Mais Uma Gota), outras seis participações, de rappers e MC’s, também compõem as quatro faixas do álbum, sendo eles: OroB, Khali Boa $afra, Rapper Marcos Favela, Testa MC, Doglê Expressão Vocal Crew e Rodrigo Goes.

"A ideia do projeto é trazer uma ligação entre cada música do EP, com uma abordagem mais futurística da realidade contemporânea. O disco começa com uma abertura retratando problemas do cotidiano e o som inteiro ficamos conversando sobre o assunto, citando os acontecimentos que acontecem em Mogi", explica o rapper.

Com mensagens desconstrutivas, o 8102, foi idealizado com músicas autorais do artista e também dos MC’s e, rappers convidados. O projeto que teve duração de aproximadamente quatro meses, conta com mixagens e beats diferenciados. "Algumas produções são minhas, e outras de parceiros como Marcos Favela e do Studio 1204. Foram meses de projeto, em breve, estará disponível nas plataformas de streaming como o Spotify, YouTube, Facebook, entre outros", afirma.

O artista de 21 anos, conta com seu próprio home stúdio e já possui outros três de discos gravados, sendo eles, "Faces de um tempo", produzido em 2014, "Flashes", em 2016 e "Mais Uma Gota", realizado no ano passado.

Além de rapper, Lucas é beatmaker e compõe singles instrumentais, com elementos percussivos. MC Les se apresenta nos festivais promovidos pela Prefeitura de Mogi das Cruzes e em alguns estabelecimentos da cidade. Apesar do músico não praticar o Rap Freestyle, segmento do hip hop que prioriza o improviso, MC Les faz questão de participar da Batalha das Ruas. "Gosto de assistir as batalhas e para fazer contatos com outros artistas, mas ainda não é o meu foco", conta.

Com projeções de criar clipes para as músicas do álbum 8102, mas com foco na música certa que fará sucesso, a preocupação do músico é apresentar ao público o trabalho experimental e ter um retorno positivo. "Temos quatro faixas para o ouvinte escutar primeiro e, após terminar a última, voltar para a primeira para entender e assimilar o contexto das músicas como um todo", conclui.

"Trabalhar com o Les é incrível. Ele propõe coisas abstratas e novas ideias, onde cada um pode se expressar do seu jeito", conta um dos participantes do projeto, Douglas Paiva, conhecido como Dogle La’do Leste MC.