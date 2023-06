'O maior desafio é equilibrar a relação necessidade e possibilidade', diz Lucas Pimenta Bertagnolli

Nomeado pela prefeita Márcia Bin para o cargo de Secretário Municipal de Administração de Poá em outubro de 2022, o jovem advogado Lucas Pimenta Bertagnolli sabe bem seu papel: "A pasta me foi confiada para garantir transparência e celeridade aos processos relativos às compras e às licitações, além de reorganizar os quadros funcionais da municipalidade, tendo em vista a escassez de mão de obra, associada às dificuldades financeiras do município", explica e continua: "O maior desafio é equilibrar a relação necessidade e possibilidade, ante as diversas demandas e dificuldades orçamentárias, além de fazer o máximo para implementar medidas de valorização ao quadro de servidores", finaliza.

DS: Como se tornou advogado?

Lucas: A paixão pelo Direito nasceu ainda na minha infância, em meio às dificuldades da vida no campo (interior do Estado de São Paulo), na Escola Rural da Usina Bela Vista, localizada em Pontal, e cresceu, quando em 1996, com 12 anos de idade me mudei para Poá com minha família. Sou Bacharel em Direito pela Universidade Braz Cubas, com especialização em Direito Notarial e Registral. Como advogado militante na Região do Alto Tietê, atuo nas áreas de Direito Público, Imobiliário e Eleitoral.

DS: Conte um pouco sobre sua experiência na vida pública.

Lucas: Fui estagiário de Direito e assessor de Direção na Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, na gestão 2001/2004, do Prefeito José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta. Também fui auxiliar de cartório e escrevente autorizado no Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de Poá. Na Prefeitura de Poá fui assessor jurídico, chefe da Procuradoria e assessor técnico jurídico, além de ter ocupado os cargos de diretor do Departamento Jurídico e secretário de Assuntos Jurídicos.

Em 2015 fundei meu escritório "Bertagnolli Advocacia". Também na Prefeitura de Poá, de janeiro de 2017 a junho de 2018, fui chefe de gabinete do Prefeito, cargo que deixei para assumir a chefia de gabinete em Ferraz, acumulando em determinado período o cargo de secretário municipal da Administração, até o final de agosto, quando assumi a Secretaria Municipal de Governo, cargo em que permaneci até março de 2020.

Em abril de 2020, encerrei as atividades do escritório "Bertagnolli Advocacia" e fundei a "Buccini & Bertagnolli Advogados" (afastado atualmente em razão da atividade administrativa).

DS: Como foi o retorno para Poá na atual gestão?

Lucas: No primeiro dia de janeiro, assumi a chefia de gabinete da prefeita Márcia Bin. Em junho do mesmo ano fui designado para chefiar a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e Presidência do Fundo Social de Solidariedade, sem prejuízo da chefia de gabinete. Em agosto deixei o gabinete para me dedicar exclusivamente à Assistência e Desenvolvimento Social e Fundo Social de Solidariedade.

Em março de 2022, passei a acumular novamente as três funções: chefia de gabinete, Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e presidência do Fundo Social de Solidariedade. Em outubro do mesmo ano, deixei a chefia de gabinete e assumi a Secretaria Municipal de Administração (cargo atual) e em dezembro próximo passado, deixei a Assistência e Desenvolvimento Social e Fundo Social de Solidariedade, para me dedicar exclusivamente à Secretaria Municipal de Administração.