Oficina de fotografia do programa Pontos MIS está com inscrições abertas

Pessoas interessadas em aprender mais sobre fotografia já podem se inscrever na nova oficina “Fotografia e Iluminação – Teoria e Prática Fotográfica”, do programa Pontos MIS, que está com inscrições abertas na cidade. São 20 vagas disponíveis, a participação é gratuita e a única restrição aos participantes é ter idade mínima de 12 anos. Os interessados devem preencher formulário online, com dados pessoais básicos. A seleção se dará por ordem de inscrição.

A oficina será realizada no dia 19 de junho, das 18h às 22h, no Centro Cultural de Mogi das Cruzes. O objetivo é preparar o participante para o uso e compreensão dos mecanismos de uma máquina fotográfica em modo manual e também proporcionar um contato técnico e prático com a iluminação de estúdio (flash, luz contínua e acessórios), de modo que o participante obtenha maior controle e profundidade sobre o processo da fotografia em geral. A oficina pode ser feita com uma câmera ou com o próprio celular do aluno.

Quem vai ministrar a atividade é o artista visual Leandro Menezes, que utiliza a fotografia como principal meio para o desenvolvimento de seus trabalhos. Menezes atua conectando diversos suportes e linguagens, tais como vídeo, processos analógicos, artes gráficas, glitch e música.

Profissionalmente, desenvolve trabalhos para o mercado de Moda, Publicidade, e no circuito alternativo, em conjunto com artistas independentes. Participou do Nova Fotografia MIS 2015, desenvolveu trabalhos comerciais para campanhas de marcas como Absolut, Adriana Barra, Claro, Corello, Helô Rocha, Juliana Romano e Skol Music.

O Centro Cultural de Mogi das Cruzes fica na praça Mosenhor Roque Pinto de Barros, 360, na área central. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4798-6900.

O Pontos MIS é um programa de circulação e difusão audiovisual, que visa promover a formação de público e a circulação de obras do cinema, além de oferecer oficinas, a partir da parceria entre o Museu da Imagem e do Som e cidades do Estado de São Paulo.

Serviço

Oficina Pontos MIS

Fotografia e Iluminação - Teoria e Prática Fotográfica, com Leandro Menezes



Público-Alvo - Pessoas interessadas em aprender mais sobre fotografia



Local - Centro Cultural (Praça Mon. Roque Pinto de Barros, 360 - Centro)

Data - 19 de junho de 2018 (terça-feira)



Horário - das 18h às 22h horas



Vagas - 20



Faixa etária - A partir de 12 anos