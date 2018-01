Oficina de Iluminação Cênica, pela programação do Festival de Verão, recebe inscrições

Uma das programações do 5º Festival de Verão de Mogi das Cruzes é uma oficina de iluminação cênica, com foco no público iniciante, que acontecerá nos dias 5, 6 e 7 de fevereiro, no Theatro Vasques, localizado na Rua Doutor Corrêa, 515, Centro.

A atividade é inteiramente gratuita e destinada a pessoas com idade a partir dos 14 anos. No total, são 20 vagas disponíveis. Os interessados devem se inscrever antecipadamente, por formulário online, disponível no site da Prefeitura.

A oficina será comandada pelo responsável pela Divisão de Teatro da Secretaria Municipal de Cultura, Michael Meyson. No primeiro dia de atividade, o foco será uma introdução à história da iluminação. No segundo, serão abordados equipamentos e operação e, no terceiro, montagem de palco. Nos três dias, a oficina vai das 19 às 21 horas.

Durante a oficina, também será apresentado um parâmetro de linguagem DMX 512 e haverá capacitação para os equipamentos instalados nos prédios do Theatro Vasques, Centro Cultural de Mogi das Cruzes e CEU das Arte Vila Nova União.

Ao se inscrever, o interessado precisa fornencer alguns dados básicos, como nome, telefone, CPF, data de nascimento, e-mail, área de atuação e precisa indicar também como ficou sabendo da oficina. Depois de tudo preenchido, é só enviar o formulário.