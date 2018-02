Oficina e mostra de danças urbanas são as próximas atrações do Festival de Verão

A programação do 5º Festival de Verão de Mogi das Cruzes terá sequencia nesta quinta-feira (8), com mais uma edição das oficinas de danças urbanas, no Centro Cultural de Mogi das Cruzes. Já na sexta-feira (9), será a vez do Free Step On, uma mostra com grupos de dança da cidade, que acontecerá a partir das 20 horas no Centro Cultural.

As oficinas de danças urbanas já foram realizadas na última quinta-feira (1º), com grande público. Agora, as pessoas terão mais uma oportunidade de participar da Agora, as pessoas terão mais uma oportunidade de participar da atividade, que é organizada pelo grupo Battle Best Dance (B²D) e indicada para pessoas que já têm algum conhecimento em dança. Não é preciso fazer inscrição prévia.

As aulas serão comandadas pelos professores Rogério Assunção, Guilherme Takeshi, Cleber Henrique e Gustavo Guilherme. Eles ensinarão aos participantes os movimentos do passinho, free step, hip hop freestyle, entre outras danças, com foco na elaboração de coreografias.

A orientação é para que as pessoas cheguem com um pouco de antecedência e utilizem roupas confortáveis. A atividade acontecerá na Sala Multiuso Wilma Ramos, que fica no primeiro andar do prédio do Centro Cultural de Mogi das Cruzes.

Já o Free Step On, que acontece nesta sexta-feira, será uma mostra de danças urbanas, com as coreografias que foram ensinadas durante as oficinas. É, portanto, também uma organização do B²D.

Cinco grupos da cidade vão se apresentar, entre eles Fatality, Family X Crew e GuCa. Será uma boa oportunidade para quem pratica e aprecia a modalidade, de conhecer um pouco mais sobre o trabalho desenvolvido pelos coletivos de dança locais e também de os participantes das oficinas verem o resultado do que foi feito.

As apresentações do Free Step On também acontecerão na Sala Wilma Ramos e a orientação aos interessados é chegar com uma hora de antecedência, para fazer a retirada dos ingressos.

O coletivo Battle Best Dance (B²D) foi criado no ano de 2013, por Rogerio Assunção, Matheus Silva e Lucas Matos, com o intuito de promover e ajudar o free step a crescer, trazendo mais profissionalismo e comprometimento para a dança.

O Centro Cultural de Mogi das Cruzes fica na Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360, na área central.