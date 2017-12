Oficinas culturais terão inscrições para novas turmas em janeiro

A Prefeitura de Suzano abre em janeiro as inscrições para as novas turmas das oficinas culturais. A novidade foi divulgada na tarde desta quinta-feira (7), na apresentação de encerramento da oficina de teatro infantil e juvenil do projeto Vivências Culturais, no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré, pelo vice-prefeito Walmir Pinto (PDT). O espetáculo contou com a participação de familiares e amigos dos alunos que durante esse ano integraram o grupo teatral da Secretaria Municipal de Cultura.

Ao todo, quase 4 mil pessoas participaram dos cursos. De acordo com o vice-prefeito, 2017 foi um ano de retomada e reorganização dos projetos e equipamentos culturais. “Este foi um ano de crescimento. Tivemos a participação maciça dos alunos em várias oficinas, além do apoio de toda a Secretaria de Cultura para a reorganização dos equipamentos culturais da cidade. Estamos comprometidos em colocar todos os demais espaços culturais em totais condições de receber os suzanenses da melhor forma possível”, apontou Walmir Pinto.

As apresentações de encerramento das oficinas começaram no mês passado com o ballet do Centro Cultural de Palmeiras, juntamente com a exposição dos trabalhos de artes plásticas. Em seguida, foi a vez dos alunos do Centro Cultural do Jardim Colorado exporem os trabalhos de ballet, violão, teatro, capoeira e artes plásticas. Já no Casarão das Artes houve a troca de cordões do grupo de capoeira.

O Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi encerrou os cursos de música no final de novembro, ao passo em que o Teatro Municipal Dr. Armando de Ré concluiu as turmas de dança.

Para o secretário de Cultura de Suzano, Geraldo Garippo, as oficinas mostraram-se um sucesso, com participação e empenho da comunidade. “As oficinas de Vivências Culturais foram procuradas por milhares de suzanenses que estão ávidos para consumir e produzir cultura. Nossa expectativa é que, em 2018, possamos atrair ainda mais alunos”, frisou.