ONG Esperança e Destino realiza em novembro espetáculo musical

Com o tema ‘Levar a Arte para o Mundo’, a ONG Esperança e Destino, do Jardim Maitê, em Suzano, realizará em novembro um espetáculo com alunos assistidos pela entidade. O evento está marcado para ocorrer dia 30, no Teatro Troupe Parabolandos (Avenida Antônio Marques Figueira, 570).

O tema utilizado para este ano busca mostrar à população a arte da periferia. O valor dos ingressos será de R$ 7. Na programação, o público vai poder conferir cinco tipos de arte, como balé, street dance, circo, teatro e música.

Segundo a coordenadora da ONG Esperança e Destino, Graziella Porfírio, o espetáculo tem recebido uma adesão crescente dos pais dos alunos, além do público em geral. Segundo ela, os pais mobilizam-se para ir assistir às apresentações e se emocionam cada vez mais.

“A integração dessas oficinas contarão a mesma história. Queremos transportar a arte da periferia para todos. O Jardim Maitê é um bairro muito esquecido na cidade", pontuou.

Graziela contou que o evento tem mostrado que há verdadeiros talentos na localidade do Maitê. "O evento tem provado a cada ano que as crianças do Jardim Maitê tem muito talento. Mas falando do espetáculo, eu vejo como um processo de transformação, explicou.

Para a coordenadora, o fato de levar cultura à população mais carente trouxe outros benefícios diretos. Ela comentou brevemente sobre uma situação ocorrido com um dos alunos. “O pai era alcoólatra, mas deixou de beber por um tempo, porque iria ver o espetáculo que o filho ia se apresentar”, explicou ela, que reiterou dizendo que a cultura transforma vidas.

Perguntada sobre como faz para manter ONG viva, Graziella, porém, afirmou não ter qualquer tipo de apoio financeiro fixo.

Disse ainda que as portas da entidade estão abertas graças aos colaboradores."Não é fácil manter o projeto, pois não recebemos nenhum apoio fixo. O que temos são padrinhos da ONG que doam verbas, mas não é sempre", contou.

NÚMERO DE ALUNOS

Atualmente, a entidade possui mais de 100 alunos, tanto do Jardim Maitê como do Jardim Colorado. A média de idade dos alunos é de 8 e 14 anos.

Mas, em 2020, a previsão é de que o número de alunos aumente. Isto porque, segundo Graziela, existe uma lista de, ao menos, 70 alunos.