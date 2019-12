ONG realiza espetáculo para disseminar a arte e a cultura em Suzano

A Organização Não Governamental (ONG) Esperança e Destino realizou, no último sábado, o espetáculo Viajantes ao Mundo, no Teatro Troupe Parabolandos. Cerca de 280 pessoas prestigiaram a apresentação de peças teatrais, danças e circo do elenco de 80 crianças.

A entidade está situada na Rua Israel Gonçalves Cruz, altura do número 35, no Jardim Maitê, em Suzano.

De acordo com a diretora da ONG, Graziella Porfirio, o objetivo do espetáculo foi contar a história da instituição. "Queríamos mostrar que é possível levar a arte do bairro (Jardim Maitê) ao mundo". Ela diz que a arte é uma ferramenta de transformação e a ONG trabalha isso por meio de oficinas artísticas com os 130 jovens que atende.

Estar à frente de projetos sociais é desafiador e transformador, segundo Graziella. "A arte em si é desafiadora, mas ao mesmo tempo inspiradora. É isso o que sinto. Quando olhamos a realidade das crianças nos motiva a querer transformar o futuro delas por meio da arte", completou.