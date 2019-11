ONG Social Skate realiza neste sábado o espetáculo 'Amores do Sertão' em Poá

A ONG Social Skate, iniciativa apoiada pelo Instituto EDP e patrocinada pela EDP São Paulo, realiza neste sábado, 9, às 16 horas, no Teatro Municipal, o espetáculo 'Amores do Sertão'. O evento marca a celebração de um ano da entidade na cidade. A entrada é gratuita.

De acordo com os organizadores, o espetáculo é coordenado pela pedágoga Leila Vieira, responsável pelo projeto Manobra do Bem Esporte, Movimento e Arte. Neste primeiro trabalho artístico criado pela instituição, no total, 50 crianças irão se apresentar de forma lúdica a história do sertão brasileiro.

Palco da apresentação, o teatro fica na Avenida Antônio Massa, 331, Centro de Poá.

ONG SOCIAL SKATE – ESPETÁCULO ‘’AMORES DO SERTÃO’’



DATA: 09/11



HORÁRIO: 16 horas



LOCAL: Teatro Municipal de Poá na avenida Antônio Massa 331 (Centro).