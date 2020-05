Opereta abre 120 vagas para oficinas on-line gratuitas do Ponto de Cultura

Estão abertas as inscrições on-line para 120 vagas das oficinas culturais gratuitas do Projeto “Mãos à Obra”, do Ponto de Cultura Opereta, em Poá-SP. Este ano a novidade é que todos os cursos serão oferecidos de forma virtual, em função da pandemia de Covid-19. Os interessados podem se inscrever nas seguintes modalidades: interpretação (adulto e infanto-juvenil), cantigas e brincadeiras, música, design gráfico. No próximo dia 25 (segunda-feira), às 19h, haverá a apresentação do projeto, que será transmitida ao vivo pela página do Espaço Cultural Opereta, no Facebook. Será um momento também para tirar dúvidas dos interessados.

Todos os inscritos e os oficineiros passarão por uma oficina de integração digital antes de começar os cursos à distância, a fim de auxiliá-los no uso das ferramentas tecnológicas que poderão ser utilizadas, como produção de vídeos, realização de lives para experimentação cênica, por exemplo. Toda a publicação dos conteúdos das aulas será oferecida pelo Facebook, por meio de grupos a serem criados na página da Opereta.

Os interessados na oficina de interpretação adulto vão aprender também maquiagem artística, trabalhar corpo e voz, cenário, figurino, fotografia, sonoplastia e iluminação. Serão oferecidas 20 vagas para cada curso e o prazo para inscrições se encerra quando as vagas forem preenchidas.

Os cursos de interpretação infanto-juvenil são destinados para pessoas a partir dos 12 a 16 anos, já o interpretação adulto é destinado para pessoas a partir de 17 anos. Para as crianças, de 6 a 11 anos, o recomendado é a oficina de cantigas e brincadeiras. As aulas de música incluem teoria musical e canto coral.

Caso o isolamento social determinado pelas autoridades de saúde se encerre durante a realização do projeto, as oficinas poderão ter continuidade de modo presencial, ressalta a coordenação do Mãos à Obra.

A inscrição será feita via formulário on-line que pode ser acessado neste link: https://bit.ly/inscricao-maosaobra. É necessário o envio de fotos (pelo celular) para o WhatsApp da Opereta dos seguintes documentos, RG, CPF, comprovante de residência e no caso de participação de menores, o documento com foto do responsável e uma autorização escrita de próprio punho.

Outras dúvidas e mais informações pelo telefone / WhatsApp (11) 4634-1175 ou por e-mail acopereta@gmail.com.