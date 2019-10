Opereta abre 30 vagas para oficinas de fotografia e iluminação

A Associação Cultural Opereta passa a oferecer dois novos cursos a partir deste mês. Fotografia e iluminação integram as oficinas culturais do projeto “Mãos à Obra”, do programa Ponto de Cultura. Serão 30 vagas a serem preenchidas e os interessados já podem procurar a sede da associação para se matricular. A oficina de fotografia será ministrada por Giulia Martins e tem início no dia 24 de outubro. Serão cinco encontros às quintas-feiras, das 19 às 20h30.

A oficina de iluminação cênica será oferecida por Felipe Tchaça e começa no próximo dia 7 e, no total serão quatro encontros, sempre às segundas-feiras, das 18 às 22 horas. O critério para participar é ter idade a partir de 14 anos e não precisa ter experiência na área. Tchaça tem formação técnica na Escola de Teatro - Centro de Formação das Artes do Palco, na capital, e entre outros trabalhos já atuou com desenho de luz em espaços renomados como o Museu de Arte de São Paulo (MASP) e na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP) e também colaborou no espetáculo de 20 anos do Passos da Paixão, da Opereta neste ano. O aluno(a) irá aprender conceitos de luz, elétrica, equipamentos de iluminação, montagem e propriedades da luz, sempre com aulas práticas e dinâmicas.

Para participar é necessário que o participante tenha celular, ou câmera compacta, ou ainda máquina semiprofissional ou profissional para uso próprio e ter a partir de 14 anos. Giulia é fotógrafa formada pelo Centro Universitário Belas Artes e tem em seu currículo diversos trabalhos direcionados a fotografia para teatro, entre eles, a participação internacional no IV Festival Knot Nudos Nós – Encontro Internacional para Teatro de Grupo e os espetáculos Almas Peregrinas, do Núcleo Teatral Opereta e Passos da Paixão, da Associação Cultural Opereta e Cia. Teatro Roda Mundo. Na oficina, os interessados irão desenvolver a linguagem fotográfica a partir do olhar individual e artístico e vão se revezar para fotografar as apresentações das turmas da oficina de teatro do Mãos à Obra, que será apresentado em novembro.

A inscrição é somente presencial e é necessário apresentar a cópia do RG ou certidão de nascimento, cópia do comprovante de residência e, em caso de menores de idade, também precisa apresentar o comprovante do registro escolar. Os interessados devem comparecer no Espaço Cultural Opereta, na Vila Sopreter, em Poá, acompanhados do pai/mãe ou responsável, que irão assinar um termo de autorização. O valor da mensalidade é R$ 60 e associados têm desconto.

Desde o final do primeiro semestre, a Opereta oferece oficinas de teatro, que inclui interpretação, expressão vocal e corporal, técnicas de figurino, sonoplastia, maquiagem e cenografia. Além das aulas direcionadas a produção teatral há ainda os cursos de música, (infantil e adulto) e cantigas e brincadeiras (infantil).

Nessas aulas, os alunos aprenderão tanto as técnicas teatrais, quanto as de produção cênica, sendo que o objetivo é produzir um espetáculo, o que inclui a formação de elenco e também as atividades de bastidores.

O horário de funcionamento da associação para inscrições é de segunda a sexta, das 14 às 19 horas. O espaço fica na Rua Dr. Emílio Ribas, 168, próximo a Telefônica/Vivo. O telefone para informações é o (11) 4634-1175 e o e-mail é o acopereta@gmail.com.