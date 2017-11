Opereta abre inscrições para 19ª edição do espetáculo teatral Passos da Paixão

As inscrições para o tradicional espetáculo 'Passos da Paixão', o maior espetáculo teatral ao ar livre do Alto Tietê, já estão abertas e qualquer pessoa a partir de 14 anos poderá participar, tendo ou não experiência em teatro. O primeiro encontro com os interessados em atuar como ator/atriz na encenação será no dia 13 de janeiro, às 14 horas, no Espaço Cultural Opereta, localizado na Rua Doutor Emílio Ribas, 168, na Vila Sopreter.

O espetáculo artístico 'Passos da Paixão' está em sua 19ª edição e é inspirado nos antigos Mistérios Medievais e nos Passos da Paixão – capelas com esculturas do mestre Aleijadinho expostas em Congonhas do Campo, MG, representando a Via-Crucis.

Para resgatar a manifestação teatral popular e itinerante, a Cia. Teatro Roda Mundo, responsável pela coordenação geral e direção artística do projeto, confia os personagens a atores amadores ou não, integrantes de grupos artísticos da região do Alto Tietê e Grande São Paulo e membros das comunidades atendidas pela Associação Cultural Opereta, pertencentes aos diferentes credos, etnias, orientações sexuais e classes sociais.

Durante o processo de montagem, os interessados desenvolvem suas habilidades artísticas e montam um espetáculo inovador que será apresentado na Praça de Eventos, no centro da cidade de Poá.

O projeto visa dar continuidade às oficinas e cursos culturais desenvolvidos, há mais de 23 anos, pela Associação Cultural Opereta e tem como foco principal preparar jovens e adultos para atuarem nas áreas de Artes Cênicas e da Produção Cultural (teatro, expressão vocal, iluminação, cenografia, sonoplastia, figurino, adereços, produção, maquiagem artística, foto, vídeo e história antiga).

O público de Poá e região poderá prestigiar a montagem do espetáculo que será encenado no dia 30 de março, Sexta-Feira-Santa, às 20 horas, na Praça de Eventos, no centro de Poá. O projeto tem o apoio da Prefeitura de Poá através da Secretaria Municipal de Cultura e atrai milhares de pessoas das cidades do Alto Tietê e grande São Paulo.