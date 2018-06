Opereta abre novas inscrições para Oficinas Culturais gratuitas em Poá

A Associação Cultural Opereta, de Poá, abre inscrições para oficinas culturais gratuitas para crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos. No total são 180 vagas para diversos cursos como interpretação, violão, flauta, entre outros. Os interessados devem comparecer ao Espaço Cultural Opereta (Rua Doutor Emílio Ribas, 168 - Vila Sopreter), de segunda a sexta-feira, entre 14 e 19 horas.

As oficinas serão oferecidas gratuitamente graças a aprovação do projeto pelo Conselho Municipal dos Diretos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Poá.

Os recursos aprovados virão do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Fumcad).

Ao todo serão oito cursos voltados à formação cultural: interpretação, cantigas e brincadeiras, flauta, violão, violino, canto e coral, percussão, cultura digital e teatro infantil.

Vagas

Cada oficina disponibiliza 20 vagas, entre o período da manhã e da tarde, incluindo os sábados.

É necessário ser, prioritariamente, morador de Poá e ter entre 6 e 17 anos e 11 meses para poder se inscrever em um dos cursos. Além disso, o pai ou responsável precisa apresentar os seguintes documentos: cópias do comprovante de endereço, do RG ou da certidão de nascimento do aluno(a) e do documento de identificação do responsável. Toda a documentação precisa ser entregue na secretaria da associação do Opereta.

Mãos à Obra

Além dos cursos em parceria com o Fumcad, a Opereta oferece também outras oficinas culturais dentro do projeto Mãos à Obra, para o público a partir de 14 anos. Ainda há vagas para os cursos de teatro infantil (de 6 a 9 anos), infanto-juvenil (10 a 14 anos) e adulto com aulas que incluem interpretação, maquiagem, corpo, voz, figurino e cenografia.

Também há vagas na oficina de fotografia, design gráfico, dramaturgia, sonoplastia, iluminação, teoria musical e educomunicação. Nestes, a mensalidade é de R$ 60 (associados têm desconto) e os participantes terão aulas até novembro, quando todos participarão de uma montagem teatral para apresentar ao público o que aprenderam durante o processo de formação. O telefone para outras informações é o (11) 4634-1175.