Opereta realiza segundo ato de festival em comemoração aos 25 anos de fundação

Neste final de semana, a Associação Cultural Opereta, de Poá-SP, realiza o segundo ato do Festival Opereta, em comemoração aos 25 anos de fundação. Com diversas atrações culturais e produções próprias e de grupos parceiros, o público poderá conferir de 24 de novembro a 17 de dezembro, uma extensa programação que reunirá muito teatro, música, dança, vivências artísticas e palestras. Em julho, a Opereta realizou o primeiro ato que juntou 19 atrações de 12 grupos escolhidos por seleção pública.

As atrações começam nesta sexta-feira (22) com a oficina de Coral Natalino, que será coordenada pela cantora Wal Serra. A artista é uma das idealizadoras do antigo projeto Coral Opereta e prepara uma série de encontros para reunir não somente antigos integrantes, mas também novos interessados que desejam e gostem de cantar, a partir de 12 anos. A proposta é apresentar no encerramento do Festival, dia 17 de dezembro, um musical de repertórios natalinos no Teatro Municipal de Poá. As oficinas serão nos dias 22 de novembro, 2 e 16 de dezembro, das 19 às 21 horas e no dia 8, das 17 às 19 horas.

Nos sábados (23) e (30), às 9h30, haverá a oficina de Cantigas e Brincadeiras, coordenada pela Patty Nascimento no Espaço Cultural Opereta. A atividade reunirá crianças a partir dos 8 anos que queiram conhecer algumas das mais tradicionais cantorias da cultura popular brasileira, de um modo lúdico e brincante.

No domingo (24), às 19h, e na segunda-feira (25), às 20h, os alunos das turmas do projeto de oficinas culturais “Mãos à Obra”, do Ponto de Cultura Opereta apresentam a peça “O Auto da Luz”. A classificação indicativa é livre e a apresentação será na Praça Afonso Carlos Fernandes, em frente ao Espaço Cultural Opereta, na Vila Sopreter, em Poá. É o encerramento do trabalho de meses dos alunos das oficinas culturais, que agora tem a chance de por em prática não somente as técnicas de interpretação, mas também de produção cultural como iluminação, cenografia, fotografia, som, entre outros.

É um teatro alegórico que por meio de elementos da cultura popular, conta a história de um ser humano comum que enfrenta sofrimentos e dúvidas até se encontrar consigo mesmo e com sua vida, representada pela luz. O espetáculo já foi montado pelo Núcleo Teatral Opereta e é uma remontagem em homenagem aos 25 anos da Associação Cultural Opereta e encerra o processo de oficinas deste ano realizadas no espaço.

Sobre

O Festival Opereta 25 Anos tem como tema “Resistimos Trabalhando” e segundo os organizadores, a proposta é comemorar a trajetória de luta e resistência da instituição, que fomenta a arte e realiza ações artísticas e culturais na cidade de Poá e região do Alto Tietê. A Associação Cultural Opereta foi fundada em 30 de julho de 1994 e neste período tem desenvolvido atividades e eventos educacionais e culturais com o intuito de estimular e promover o acesso à cultura para a população.

SERVIÇO

Festival Opereta 25 anos – 2º ato

Data: 22/11 a 17/12

Horário: consulte programação

Locais: Espaço Cultural Opereta - Rua Dr. Emílio Ribas, 168 - Vila Sopreter, Poá, SP; Praça Afonso Carlos Fernandes, s/n, (em frente ao Espaço Cultural); Teatro Municipal de Poá – Av. Antônio Massa, 331 – Centro, Poá.