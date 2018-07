Orquestra de Sopros Paulista se apresenta nesta sexta-feira pelo Festival de Inverno

O Festival de Inverno Serra do Itapety 2018 continua oferecendo ampla programação para toda a população, de forma gratuita. Um dos destaques dos próximos dias é o espetáculo da Orquestra de Sopros Paulista (OSP), que apresenta nesta sexta-feira (6), a partir das 20 horas, o “Concerto Harmoniemusik”, no Theatro Vasques.

Harmoniemusik é um repertório de sopro, que teve origem no século XVIII. Segundo relatos históricos, foi a partir dele que nasceram os núcleos de sopro, complementando o naipe de cordas e contribuindo para a composição orquestral clássica.

A Orquestra de Sopros Paulista fará, portanto, uma homenagem a esse repertório e pretende também mostrar sua evolução ao longo do tempo, desde as composições que inauguraram o gênero até formações mais modernas.

Quem estará à frente da OSP é Dario Sotelo, que é mestre em Regência Orquestral pela City University de Londres e um dos maestros mais conceituados do Brasil. Sotelo também tem formação acadêmica em viola, violino, piano e artes plásticas. Atualmente, exerce funções como regente titular da Orquestra de Sopros Brasileira e professor de regência instrumental do Conservatório de Tatuí.

No repertório desta sexta-feira, o público poderá conferir peças musicais como “Gran Partita”, a Serenata nº 10 de Mozart e também “De Banda”, composta pelo clarinetista Max Ferreira.

Idealizada pelo maestro Allan caetano, a Orquestra de Sopros Paulista (OSP) foi viabilizada a partir da Lei de Incentivo à Cultura de Mogi das Cruzes (LIC). O projeto tem como objetivo difundir a música instrumental por meio de concertos gratuitos e promover a formação de público para a música erudita.

No dia 27 de julho, a OSP se apresenta novamente pelo Festival de Inverno, com regência de Marcelo Jardim.

Demais atrações

Além do concerto da Orquestra de Sopros Paulista, o público mogiano já pode conferir atrações diárias do Festival de Inverno Serra do Itapety. No Largo do Rosário, por exemplo, já está montada a Feira de Livros, que oferece obras literárias a baixo custo, de segunda a sábado. Já no Centro Cultural, está aberta a exposição “Memória, Repertório, Vivência...”, de Linda Fuga., será aberta a partir desta sexta-feira e poderá ser visitaa de segunda à sábado, das 8h às 18h, na Galeria de Artes Wanda Coelho Barbieri.

Veja a programação completa

Os distritos da cidade também começam a receber atrações, com sessões da peça “O Circo de Brinquedo do Palhaço Melancólico”, que foi financiada pelo Programa Municipal de Fomento à Arte e Cultura (PROFAC). A produção cênica será apresentada em Jundiapeba nesta quinta-feira (05/07) e estará em Braz Cubas, mais especificamente na Praça Francisco Urbano, na sexta-feira (06/07) e sábado (07/07). As sessões serão às 10h e 16h na sexta e somente às 16h no sábado.

Também no sábado (7) haverá programação infantil, com a intervenção Histórias contadas com Origami, conduzida por Irene Tanabe, a partir das 11 horas, no Centro Cultural de Mogi das Cruzes. Já nos períodos de tarde e noite (15h e 19h), o Theatro Vasques recebe encontro cultural de capoeira e apresentação do Vozes do Berimbau.

Já no domingo (8), o Vasques será palco, a partir das 18h, para a aprresentação do coral da Apampesp.

Para todas as apresentações em palcos fechados, como é o caso do Vasques, a orientação aos interessados é chegar com uma hora de antecedência, para fazer a retirada dos ingressos.

Mais informações sobre o Festival de Inverno podem ser obtidas no telefone 4798-6900.