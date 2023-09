Orquestra Jovem comemora os 463 anos de Mogi com concerto especial

A Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes fará nesta terça-feira (05), a partir das 20 horas, no Cemforpe, um concerto especial em comemoração ao aniversário de 463 anos de Mogi das Cruzes.

Para homenagear a cidade e os artistas que enriquecem a cultura regional, foram convidados vários músicos para esta audição. Entre eles, Aline Chiaradia, Bruna Sandoval, Emy Marques, Eduardo Henrique, Fernando Maque, Gui Dela Plata, Henriette Fraissat, Karen Santana, Mateus Sartori, Marcinho Maldonado, Thais Mello, Váleria Custódio, Vando Negretti e Xavier Filho. Os Canarinhos do Itapety também marcam presença, em uma apresentação especial com o cantor Paulo Henrique.

A direção artística do concerto é do maestro e regente da Orquestra Sinfônica Jovem, Lelis Gerson. “Esta noite é uma maneira de parabenizar à nossa querida Mogi das Cruzes. Pensamos em um espetáculo digno dos 463 anos, com um repertório que vai envolver o clássico aos diferentes gêneros musicais interpretados pelos nossos artistas convidados. Cada um com o seu estilo e seu repertório, tornarão este concerto único e memorável”, ressalta Lelis.

O concerto é gratuito. Para participar basta apenas reservar o seu ingresso pelo aplicativo SYMPLA e efetuar a troca por alimento não perecível destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes. O ingresso está sujeito à lotação do espaço. Link: https://www.sympla.com.br/sinfonica-de-mogi-das-cruzes---concerto-em-homenagem-aos-463-anos-de-mogi-das-cruzes__2138157?token=47aeb2691773f68cf93e4ba3892ecdf5



O CEMFORPE está localizado na rua Antenor Leite da Cunha, 55 , Nova Mogilar, Mogi das Cruzes.