Orquestra Sinfônica Brasileira abre inscrições para projeto Conexões Musicais na região

A Orquestra Sinfônica Brasileira recebe até a próxima semana, dia 12, inscrições para músicos de Suzano e Guararema interessados em participar de workshops com integrantes da orquestra. Na região, as aulas ocorrerão dia 19 de agosto. Moradores de Bragança Paulista, Caçapava, Guaratinguetá, Lorena e Paulínia também poderão se inscrever. Os candidatos devem se inscrever gratuitamente no site www.conexoesmusicais.com.br e precisam ter nível de conhecimento intermediário ou avançado de seus instrumentos.

As aulas acontecerão na segunda quinzena de agosto e serão seguidas de concertos de câmara com grupos da OSB. A ação faz parte do Conexões Musicais, projeto de responsabilidade social da Orquestra Sinfônica Brasileira.

Nas cidades por onde passará o Quinteto de Cordas da OSB (Suzano, por exemplo) o programa aceitará inscrições de violinistas, violistas, violoncelistas e contrabaixistas. Já nos municípios que receberão o Quinteto de Metais da OSB (Bragança Paulista, Guararema e Lorena), podem se candidatar trompetistas, trombonistas, trompistas e tubistas.

Em Cruzeiro, receberá o trio de Câmara da OSB, aceitando inscrições de clarinetistas, flautistas e percussionistas. Paulínia oferecerá workshops para trompetistas e trombonistas.

A cidade de Paulínia dará início às atividades, com aulas no 16 de agosto, seguida por Bragança Paulista, dia 17. No dia 21, Lorena e Caçapava receberão os workshops. Guaratinguetá sediará as aulas no dia 22 e Cruzeiro encerra o ciclo no dia 23 de agosto.

Em novembro de 2019 acontecerá um grande concerto na cidade de Paulínia e os músicos das outras cidades que mais se destacarem durante os workshops terão a oportunidade de subir ao palco junto com a OSB, um dos conjuntos sinfônicos mais tradicionais do país.

No início de agosto o Conexões Musicais realizou o “Orquestra em Sala”, primeira fase do projeto, para cerca de 300 educadores da rede pública desses municípios. Na ocasião, músicos da OSB ministraram palestras leves e interativas, com o objetivo de capacitar os professores para que eles repliquem a seus alunos os conhecimentos adquiridos sobre o universo da música de concerto, o funcionamento de uma orquestra sinfônica e o trabalho dos músicos. O Conexões Musicais tem como objetivo criar uma rede de interação.