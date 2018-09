Orquestra Sinfônica Jovem apresentará o espetáculo “Musical Sinfônico”, com Claudia Raia

A Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes realiza nesta quarta-feira (19) mais uma apresentação inédita, resultante do momento de destaque que vem vivendo. A partir das 19 horas, o grupo de mogiano tomará o palco do Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, para participar do espetáculo “Musical Sinfônico”, que conta com grandes nomes do teatro, como a atriz Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello, além de mais quatro solistas e um coral formado por mais de 100 pessoas.

Esta será a primeira edição do evento, que é inspirado em concertos realizados pelos Estados Unidos, e apresentará, em seu repertório, famosos números musicais da Broadway ao vivo. Dentre eles, a canção-tema da animação “Frozen”, as clássicas “Defying Gravity” (do musical “Wicked”) e “O Fantasma da Ópera”, entre outros grandiosos temas aclamados pelo público.

A Orquestra Sinfônica Jovem será regida pelo maestro Eduardo Pereira, que também é o diretor musical deste concerto, e pelo maestro Marconi Araújo, diretor-geral do espetáculo e referência para o teatro musical no Brasil, com um extenso currículo de formações dentro e fora do país, e diretor de diversas apresentações e especiais para a televisão.

A atriz Claudia Raia é um dos grandes nomes que trabalham com o maestro Marconi Araújo e será uma das participações especiais da noite, como solista de uma das músicas. Estarão presentes também outros nomes de peso, como Jarbas Homem de Mello e Paula Capovilla, além de um coral com mais de 100 vozes, que abrilhatarão o espetáculo com a Orquestra Sinfônica Jovem.

O concerto, que tem 120 minutos totais de duração, terá a coordenação do maestro e diretor artístico do projeto Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes, Lélis Gerson.

O convite para a apresentação é mais uma conquista para a Orquestra de Mogi, que recentemente se apresentou na Sala São Paulo e, pelo segundo ano consecutivo, no Festival de Inverno de Campos do Jordão.

Os ingressos são limitados e já estão à venda pelo site Ingresso Rápido. É possível adquirir a meia entrada, mediante comprovação da condição de estudante, idoso, deficiente e professores da rede pública.

O Teatro Sérgio Cardoso, onde o espetáculo será apresentado, fica na rua Rui Barbosa, 153, no Centro de São Paulo.

Serviço

Evento: “Musical Sinfônico” - encontro entre a Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes e o Ensemble Studio Marconi Araújo

Data, horário e local: 19 de setembro, às 21h, no Teatro Sérgio Cardoso

Ingressos: à venda no site Ingresso Rápido