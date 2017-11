Orquestra Sinfônica se apresenta neste domingo com coral Musicativa e tenor Sérgio Wernec

A Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes, ao lado do coral Musicativa e do tenor Sérgio Wernec, irão se apresentar neste domingo (12), a partir das 18 horas, no Mogi Shopping, durante solenidade de abertura da decoração de Natal do espaço de compras. Serão 50 músicos e 45 coralistas reunidos na praça central, para executar concerto composto por obras de repertório sinfônico e peças natalinas.

O espetáculo será regido pelo maestro e coordenador do projeto Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes, Lélis Gerson. “Será um momento muito especial, em que teremos a oportunidade de iniciar as comemorações de Natal da nossa cidade”, destaca o maestro.

A Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes é parte dos projetos de musicalização da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Tudo teve início no ano de 2001, com a criação do coral Canarinhos do Itapety. Ao longo dos anos, o projeto foi crescendo e se subdividindo, o que permitiu a criação da orquestra.

Hoje, o projeto abrange vários grupos, como o Quarteto de Metais, o Quinteto de Cordas, a Camerata de Cordas, a Orquestra Minha Terra Mogi, a Banda Boigy, a Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes e também as bandas sinfônicas escolares da cidade, mais a Banda Sinfônica de Mogi das Cruzes.

A orquestra Sinfônica Jovem, no caso, é o grupo mais maduro, formado por professores e músicos experientes, que estão há muitos anos envolvidos no projeto. O grupo já se apresentou com grandes nomes da Música Popular Brasileira, como Guilherme Arantes, Ivan Laes, Moraes Moreira, Toquinho, Milton Nascimento, Lô Borges, Elba Ramalho, Fábio Júnior, Palavra Catada e a dupla Victor e Leo, nos shows de aniversário da cidade.

Em julho deste ano, a orquestra viveu um dos seus ápices, apresentando-se pela primeira vez no Festival de Inverno de Campos do Jordão, que é o maior festival de música clássica da América Latina.

O tenor Sérgio Wernec, que vai se apresentar junto à orquestra, é regente e fundador do Coral Musicativa, de Mogi das Cruzes e também atua como regente assistente do Coral Lírico Municipal de São Paulo.