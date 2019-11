‘Os Pequenos no Vasques’ encerra temporada com apresentação

Os alunos do projeto “Pequenos Músicos... Primeiros Acordes na Escola” encerrarão as atividades de 2019 da série “Os Pequenos no Vasques” com uma apresentação na próxima terça-feira, dia 26, às 20 horas, no Theatro Vasques. A entrada é gratuita e o ingresso deve ser retirado com uma hora de antecedência.

O evento terá integrantes de dois núcleos do projeto: Escola Municipal Dr. Álvaro de Campos Carneiro, de Judiapeba, e Escola Municipal Profª Noêmia Real Fidalgo, do Jardim Maricá.

O repertório vai de rock nacional, com bandas como Capital Inicial e Paralamas do Sucesso, até clássicos como a 9° Sinfonia de Beethoven. Além das Sinfônicas, este espetáculo também contará com a apresentação dos grupos de musicalização das escolas, no formato de coral.

“Estamos muito orgulhosos pelo trabalho que conseguimos realizar com as crianças neste ano. ‘Os Pequenos no Vasques’ é uma oportunidade para que todos mostrem a evolução do aprendizado musical, individual e coletivo, tanto dos nossos jovens como dos nossos professores” afirma o diretor artístico da Sinfônica Mogi, Lelis Gerson, que administra o projeto desde 2017.

As escolas fazem parte dos 17 núcleos do projeto Pequenos Músicos... Primeiros Acordes na Escola, que oferece o ensino de música a mais de 11 mil alunos em Mogi das Cruzes.

Sinfônica

Os alunos da Banda Sinfônica do Cempre Prof. José Limongi Sobrinho, no Botujuru, representarão Mogi das Cruzes no 1º Campeonato Brasileiro de Bandas e Fanfarras da Liga Brasileira de Bandas e Fanfarras (LBF), realizado no município de Senador Canedo, Goiás. Os estudantes foram recebidos pelo prefeito Marcus Melo, na tarde da última quarta-feira, no auditório do prédio sede da Prefeitura, junto de seus responsáveis e professores, para a entrega do voucher que credencia a tão esperada viagem.

A banda, tricampeã estadual e campeã nacional na categoria infantil no XXIV Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras, realizado em 2017, em Aracaju (Sergipe), integra o projeto Pequenos Músicos... Primeiros Acordes na Escola, promovido pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria de Educação.

O projeto viabiliza o ensino da música a mais de 11 mil crianças, organizadas em 15 escolas do município e coordenado em parceria com a Sinfônica de Mogi das Cruzes.

O prefeito Marcus Melo parabenizou os alunos pelo esforço e dedicação que resultaram em mais uma classificação para o Nacional. "Esse nosso projeto é único. Não há outra cidade que tenha um programa que atenda a mais de 11 mil alunos com ensino da música. O reconhecimento desse trabalho é fruto de muito treino e dedicação dos nossos pequenos, de seus pais e professores", afirmou.

Além disso, o prefeito destacou a participação da família na formação das crianças. "A presença dos pais no dia a dia dos filhos é essencial, porque cabe à Prefeitura disponibilizar o espaço da escola e bons professores aos alunos, mas o ambiente da família presente é o que torna, de fato, nossa cidade diferente."

A secretária municipal de Educação, Juliana Guedes, também ressaltou o quanto o projeto contribui para a introdução de valores que serão carregados durante a vida toda.