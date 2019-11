'Os Pequenos no Vasques' encerra temporada com duas apresentações em novembro

Depois de um ano de novidades e muita música, a série de concertos “Os Pequenos no Vasques”, uma iniciativa do projeto Pequenos Músicos... Primeiros Acordes na Escola, promovido pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria de Educação, finaliza seu segundo ano de atividade com duas apresentações neste mês. A primeira delas será nesta terça-feira (12) às 20 horas no Theatro Vasques, no Centro. O encerramento será no dia 26. O concerto tem entrada gratuita e o ingresso deve ser retirado com uma hora de antecedência.

Os astros desta terça-feira (12) serão os alunos do Cempre Profª Lourdes Lopes Romeiro Iannuzzi, em Nova Jundiapeba, e da Escola Municipal Dr. Luiz Beraldo de Miranda, no Parque Olímpico. Os jovens músicos irão formar uma única banda sob regência do coordenador de núcleo Jackson Felício Leandro. O repertório terá como destaques clássicos do cinema, como os temas de Batman, Star Wars e Os Vingadores.

Encerrando a programação da série de concertos, no dia 26 de novembro, o público assistirá as bandas das escolas municipais Profª Noêmia Real Fidalgo, no Jardim Maricá e Dr. Álvaro de Campos Carneiro, em Nova Jundiapeba. As escolas fazem parte dos 17 núcleos do projeto Pequenos Músicos... Primeiros Acordes na Escola, que oferece o ensino de música a mais de 11 mil alunos em Mogi das Cruzes. Pais, alunos e a comunidade em geral poderão dar sua sugestão, até o dia 15, para o nome da nova banda do projeto Pequenos Músicos. Todos podem sugerir o nome pelo site www.se-pmmc.com.br/pequenosmusicos.

Neste ano, o projeto ganhou mais uma data e contou com a apresentação dos grupos de musicalização das escolas, no formato de coral, acompanhando as bandas sinfônicas. “Estamos muito orgulhosos pelo trabalho que conseguimos realizar com as crianças neste ano. ‘Os Pequenos no Vasques’ é uma oportunidade para que todos possam mostrar a evolução do aprendizado musical, individual e coletivo, tanto dos nossos jovens como dos nossos professores” avaliou Lelis Gerson, diretor artístico da Sinfônica Mogi, que administra o projeto Pequenos Músicos desde 2017.