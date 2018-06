“Os Pequenos no Vasques” reúne bandas escolares de diferentes distritos de Mogi

O público de Mogi das Cruzes e região terá, na próxima terça-feira (19), a oportunidade de conferir a terceira edição da série de concertos “Os Pequenos no Vasques”, que será formada por duas bandas escolares do Projeto “Pequenos Músicos... Primeiros Acordes na Escola”. A apresentação terá início às 20h, no Theatro Vasques, e oferecerá entrada gratuita, sendo necessária apenas a retirada de ingressos com antecedência de uma hora no local do evento.

Desta vez, sobem ao palco do teatro as bandas escolares da Escola Municipal Profª Cecília de Souza Lima Vianna, do distrito de Taiaçupeba, e do CEMPRE Oswaldo Regino Ornellas, de Jundiapeba. Estes polos educacionais representam todo o trabalho de inclusão que o Projeto “Pequenos Músicos” vem proporcionando à cidade, o qual busca atender crianças e jovens das regiões mais distantes de Mogi das Cruzes por meio da música.

As duas bandas, que estão ensaiando desde o início do ano letivo, apresentarão um repertório com, aproximadamente, quarenta minutos cada, e já estão bem afinadas para o concerto. Para a banda de Jundiapeba, esta será a quinta apresentação no ano de 2018. O CEMPRE Oswaldo Regino Ornellas, sob a regência do coordenador Osvaldo Braga Marcondes, participou da Abertura de Temporada do projeto ao lado da Banda Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes, e também tocou na cidade de Guararema no início do mês de junho.

Enquanto isso, a apresentação mais recente da banda de Taiaçupeba, umas das últimas escolas a integrar os “Pequenos Músicos”, foi durante a comemoração de 154 anos do distrito, quando realizou um concerto ao ar livre para os moradores da região. Este grupo recebe a regência do coordenador Clayton Viana.

Há um contexto especial envolvendo a escolha do Theatro Vasques para receber esta série de concertos. Fundado desde 1902, o Vasques é um espaço histórico de Mogi das Cruzes e que carrega uma grande importância artística e musical em todos os eu seus anos de atividade. Estes concertos foram organizados com o objetivo de incentivar e dar oportunidade para que todas as bandas escolares do projeto possam se apresentar na cidade e mostrar ao público a importância do trabalho musical realizado nas escolas.

Sobre o Projeto e a Associação Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes

Desde 2011, a Prefeitura de Mogi das Cruzes viabilizou a inclusão de aulas de musicalização e ensino sinfônico na grade curricular dos alunos das escolas municipais, resultando no Projeto “Pequenos Músicos... Primeiros Acordes na Escola”. Ao longo dos anos, esse projeto, desenvolvido pela Secretaria de Educação do município, passou por uma expansão, e atualmente atende cerca de 11 mil crianças e jovens distribuídos em 17 polos educacionais, constituídos por 16 escolas municipais e pelo Centro de Cidadania e Arte - CIARTE.

Em abril de 2017, por meio de um chamamento público feito pela prefeitura, a Associação Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes, entidade sem fins lucrativos e atuante desde 2003, iniciou o gerenciamento do projeto “Pequenos Músicos. Por parte da associação, a coordenação-geral do projeto está sob responsabilidade do Maestro Lelis Gerson, que também atua como regente da Banda Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes.

INFORMAÇÕES GERAIS:

Evento: “Os Pequenos no Vasques” – 3ª edição, com apresentação das Bandas Escolares da Escola Municipal “Profª Cecília de Souza Lima Vianna” e CEMPRE “Oswaldo Regino Ornellas”.

Data, hora e local: 19/06, às 20h, no Theatro Vasques – Rua Dr. Corrêa, 515, Centro.

Ingressos: Entrada gratuita.