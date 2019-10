Paciente do HC de Suzano lança nesta sexta-feira livro escrito com a boca

O paciente Edione Ferreira da Silva está internado no Hospital Auxiliar de Suzano (HAS), uma das unidades do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, desde 2009. Ficou tetraplégico aos 25 anos, quando foi apartar uma briga de amigos e acabou atingido por um disparo acidental, deixando-o sem movimentos do pescoço para baixo. Após dois meses de internação na UTI do HCFMUSP foi transferido para o HAS, que presta assistência a pacientes que necessitam de cuidados prolongados.

Período de internação

Durante todo o período de internação, passou por diversas fases e crises, mas foi capaz de superar as adversidades e desenvolver a capacidade da resiliência. Neste processo, Edione pôde contar com o incentivo de vários profissionais da equipe assistencial do hospital. Com o Serviço de Terapia Ocupacional (TO) aprendeu a pintar quadros com a boca. E é com essa parte do corpo que Edione segura uma caneta adaptada para se comunicar com os amigos e familiares pelo celular ou tablet.

Motivado por uma das profissionais da TO, Edione resolveu contar e compartilhar sua história. No início do projeto, fazia uma narrativa que era gravada e reescrita por um profissional do hospital nas horas vagas.

Parou por um tempo mas, quando recuperou a vontade de escrever um livro, ele próprio passou a redigir sua trajetória, da infância até os dias atuais. Uma história de vida é a narrativa da inocência, de luta e superação, mas também de gratidão e reconhecimento.