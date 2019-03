Palestra História da Atuação no Cinema tem vagas disponíveis em Mogi

Os amantes do cinema, em especial aqueles que querem saber mais sobre atuação e direção de atores, ainda podem se insrever na palestra “História da Atuação no Cinema”, com Eduardo Bordinhon, que será realizada nesta quinta-feira (28), das 19 às 22 horas, no Centro Cultural de Mogi das Cruzes. A atividade é uma parceria da Secretaria Municipal de Cultura com o programa Pontos MIS, do Museu da Imagem e do Som e a participação é inteiramente gratuita.

Aos interessados, basta preencher formulário online. A única restrição aos participantes é ter idade mínima de 16 anos. A palestra apresenta um panorama da história do ator no cinema. Por meio da análise de trechos de filmes, serão apresentados diversos modos de aparecimento dos atores em distintas escolhas estéticas, suas técnicas, sua relação na criação do filme e com a direção.

O oficineiro Eduardo Bordinhon é ator, professor e mestre em Artes da Cena pela Unicamp (2015). Em sua trajetória, teve aulas com artistas como Fernando Leal (Interpretação para cinema e TV, 2011-2012), Beto Brant (Cinedança, 2012), Pedro Maciel Guimarães (O ator como forma fílmica, 2013) e Luiz Mário Vicente (Interpretação para cinema, 2014).

Seus trabalhos mais recentes são os longas “Amador” (Cristiano Burlan -2014), “Corte Seco” (Renato Tapajós – 2014) , “Hamlet” (Cristiano Burlan – 2015) e "Na Selva das Cidades" (André Sousa e João Sousa Cardoso), além de diversos curtas, onde trabalhou como ator ou assistente na direção dos atores.

Mais informações sobre a atividade podem ser obtidas pelo telefone 4798-6900.