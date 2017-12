Parabolandos completa 13 anos em 2018 e prepara espetáculo inédito

Criada em 2005, a Troupe Parabolandos completa no mês de setembro, do ano que vem, 13 anos de formação. Para comemorar a data especial, o grupo promete apresentar um espetáculo inédito, que ainda está em processo de criação, além dos eventos tradicionais como a Mostra, Guerrilha e saraus ao longo de 2018.

Para o fundador e diretor dos Parabolandos, Rafa Marcondes, o nome do espetáculo, que vai representar a comemoração do mês de aniversário do grupo, será em homenagem ao tempo da casa. "O nome provavelmente será ‘Treze’, como estamos ainda em processo de criação, não temos um nome definido ainda, porém, garanto que será um espetáculo completo com apresentações de teatro, música, dança, circo e muita mágica", diz.

Rafa conta ainda que este ano foi repleto de surpresas e diversas atrações que atraíram cerca de 10 mil pessoas que puderam prestigiar e conhecer o trabalho através das apresentações e espetáculos.

"Em 2017 a Troupe Parabolandos desenvolveu muitos projetos voltados a formação artística nas áreas de teatro, circo, street dance, Ballet e Teatro Musical e sem contar também que finalizamos o ano com a 16ª Mostra que contamos com uma média de 2,5 pessoas no dia", conta.

Por meio de histórias simples, a equipe que tem uma estimativa de 200 alunos oferece diferentes cursos na área artística, além de teatro, aulas de dança, música e circo. Além disso, em suas apresentações o grupo realiza uma crítica a sociedade atual e ao seu comportamento.

Os textos são criados e desenvolvidos pelo grupo com o objetivo de promover a reflexão do público com roteiros em sua maioria inusitados, que procuram expor o paradoxo, a incoerência e a ignorância dos personagens, que tem suas neuroses e loucuras intensificadas.

Formada pelos diretores Rafa Marcondes e Keyla Godoy, a equipe também conta também com artistas, atores, circenses e bailarinos, entre eles estão: Daniel Max, Carol Marcondes, Jackson Adriano, Tatá Rodrigues, entre outros que realizaram durante o ano todo vários trabalhos no município e outras cidades da região como referencia cultural e artística.

O diretor Rafa Marcondes também explica que as apresentações externas são importantes para completar a formação dos alunos. "As apresentações não são apenas no teatro, também realizamos ao longo do ano em diversos espaços como a Associação Fukushima, se Deus quiser ano que vem teremos nosso próprio teatro", ressalta.

Inscrições

O Espaço Cultural Troupe Parabolandos estão com as inscrições abertas para todos os cursos a partir do dia 15 de janeiro. Para fazer a inscrição basta entrar em contato pelo 4742-8513 e agendar sua visita na sede que fica na Avenida Antônio Marques Figueira, 581, no Centro de Suzano.