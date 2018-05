Troupe Parabolandos realiza amanhã o fórum 'Qual o Propósito da Arte?'

A Troupe Parabolandos realiza neste sábado (19), a partir das 19 horas, um fórum de debate sobre arte e cultura com o tema: “Qual o Propósito da Arte?”. Com entrada gratuita, o evento que será realizado em nova sede do grupo em Suzano (Avenida Antônio Marques Figueira, 570 - Centro), também contará com participações como o filósofo e escritor Marco Maida e o diretor do grupo Teatro Neura, Fernandes Junior.

Segundo o responsável pelo evento e também mediador do fórum Rafa Marcondes, a ideia é debater sobre a importância da arte na sociedade e na vida do artista.

“Falaremos sobre a extinção do DRT que é o registro que regulamenta a profissão do artista e demais assuntos pertinentes da atualidade”, reforça.

Sarau

Além disso, na próxima semana, dia 26, o grupo também mantém a programação iniciada em março deste ano, com o Sarau do Absurdo, conduzido pelo ator Thiago Gonçalves. Com entrada gratuita, o sarau contará com artistas que irão apresentar cenas, poesias, músicas e outras atividades, abordando os absurdos do cotidiano.

Para expor uma crítica social e comportamental, os textos são criados e desenvolvidos pelo grupo com o objetivo de promover a reflexão do público com roteiros em sua maioria inusitados, que procuram expor o paradoxo, a incoerência e a ignorância dos personagens, que tem suas neuroses e loucuras intensificadas.

Nova sede

Com a equipe aumentando, o diretor e responsável pelo evento, também confirma a mudança do grupo em uma nova sede no município. “Sim, a Troupe está crescendo e a casa nova trará uma infraestrutura que acomodará, além de salas modernas de teatro dança e circo, um estúdio de música e dublagem, dois teatros, um anfiteatro convencional e um espaço alternativo para espetáculos contemporâneos, além de outras novidades”, explica Rafa.

Para arrecadar os valores e manter o novo espaço, uma feijoada será realizada no dia 10 de junho, às 12 horas, no valor de R$ 25. “Contamos com a presença de todos para essa nova fase da Troupe. Estamos felizes com essa nova fase”, conta animado.