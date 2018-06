Parque Max Feffer recebe hoje e amanhã atividades de dois festivais

O Parque Municipal Max Feffer vai receber nesta sábado (16) e domingo (17), dois eventos simultaneamente: o Festival Nipo-Brasileiro, que faz parte das atividades em comemoração aos 110 anos da Imigração Japonesa no Brasil, celebrado oficialmente nesta segunda-feira, e o 2º Festival do Meio Ambiente, que destaca a importância da busca da qualidade ambiental de Suzano e região.

O primeiro ocorrerá das 10 às 20 horas com uma extensa programação. Haverá 20 estandes com comidas típicas, brinquedos infláveis e um palco onde ocorrerão diversas apresentações – o cantor Joe Hirata será a principal atração, no primeiro dia, às 16 horas –, taikô, demonstrações de artes marciais, Lian Gong e eliminatória do concurso Miss Cerejeira. A abertura oficial será hoje, às 18 horas.

Durante o evento, cosplayers – pessoas que se fantasiam como personagens de séries, filmes, games, desenhos animados, histórias em quadrinhos e mangás – circularão em meio ao público. No domingo, 17, também haverá transmissão da partida entre Brasil e Suíça, pela Copa do Mundo, às 15 horas.

O evento ocorrerá no estacionamento interno do Parque Municipal Max Feffer, que está localizado na Avenida Senador Roberto Simonsen, 90, Jardim Imperador. A realização é de todas as entidades nipônicas da cidade, com apoio da prefeitura de Suzano.

A abertura da exposição de artes plásticas “110 Anos da Imigração Japonesa no Brasil”, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (Rua Benjamin Constant, 682 – Centro), realizado ontem, marca o início das comemorações na cidade. A mostra seguirá à disposição do público de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, até o dia 6 de julho.

“Há mais de um século, não somente o povo suzanense, mas brasileiros de todo o País, nos receberam de braços abertos. O festival e todas as outras atividades são uma forma de agradecimento. Nada mais justa essa homenagem aos antepassados que deixaram essa herança, a chama cultural acesa”, disse Minoru Harada, presidente da comissão da prefeitura de Suzano responsável pela organização das ações dos 110 anos da Imigração Japonesa.

Meio Ambiente

Paralelamente, ocorrerá no mesmo fim de semana e também no Parque Max Feffer o 2º Festival do Meio Ambiente, em frente ao Pavilhão Zumbi dos Palmares, das 9 às 17 horas. O evento pretende propiciar um dia de vivências por meio de espaços que possibilitarão sensibilização, informação, interação, ações lúdicas, artísticas, solidárias e estimulantes em busca da qualidade ambiental de Suzano e região.

A área será dividida em setores estruturados com tendas e participação de empresas, entidades e das Secretarias Municipais de Meio Ambiente, Saúde, Educação e Assistência e Desenvolvimento Social.

O público poderá conferir a exposição das ações e dos trabalhos desenvolvidos por organizações não governamentais (ONGs), institutos ambientais e instituições de ensino e fazer visita monitorada ao Viveiro Municipal, que abriga várias espécies de flores e mudas. A causa animal também estará presente com campanha de adoção de cães e gatos.

Um setor será destinado à exposição de tecnologias sustentáveis comercializadas e usadas por empresas, enquanto outro terá venda de produtos de fabricação própria, com utilização de materiais reaproveitados, ou com elementos naturais, como produtos de estética e higiene veganos. Haverá ainda campanhas preventivas ligadas ao desequilíbrio ecológico e serviços de saúde bucal, aferição de pressão arterial e glicemia.