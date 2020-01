Parque Max Feffer terá programação especial nos domingos de janeiro

O Parque Municipal Max Feffer será ocupado por uma série de atividades culturais gratuitas voltadas para toda família. O projeto “Férias no Parque” da Secretaria de Cultura de Suzano ocorrerá nos domingos de janeiro, a partir do próximo dia 12, sempre das 10 às 15 horas. A programação estará concentrada no entorno do Pavilhão Zumbi dos Palmares.

A proposta da pasta é oferecer nos próximos três domingos ações diversificadas e para os mais variados públicos e gostos, como cinema, contação de histórias, brincadeiras tradicionais, recreação e música com artistas locais. Além disso, as feiras de artesanato e gastronômica também estarão presentes.

O secretário de Cultura de Suzano, Geraldo Garippo, destaca que a programação de cada domingo foi pensada de forma a atender pessoas de todas as idades, mas com um olhar especial para as crianças. “O Parque Max Feffer se tornou uma referência de lazer para o suzanense e também para pessoas de outros municípios, seja pela sua localização, pela imensa área verde ou ainda pela diversidade de atividades gratuitas que atraem vários públicos”, disse.

Para este primeiro domingo (12), já estão confirmados os músicos Edu Alves e Aleister Borges. Haverá também uma sessão de curtas-metragens infantis e infanto-juvenis. E a programação dos próximos dias será apresentada pela Secretaria de Cultura no site da Prefeitura de Suzano e no endereço eletrônicowww.memoriaefuturosuzano.com.br.

O endereço do Parque Max Feffer é avenida senador Roberto Simonsen, 90, no Jardim Imperador.