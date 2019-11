Parques Centenário e Leon Feffer recebem peças do projeto 'Teatro nos Parques' neste domingo

Os Parques Centenário e Leon Feffer receberão, neste final de semana, espetáculos da programação Teatro nos Parques 2019, uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria Estadual de Cultura, com apoio da empresa Gerdau. No domingo (3), no Parque Centenário, às 12 horas, acontecerá a apresentação “Pescadora de Ilusão”, encenada pela Cia. Los Lobos Bobos. No mesmo dia, só que as 16 horas, no Parque Leon Feffer, será encenada a montagem “Jujuba La Luchadora X Chicote La Muerte”, por Jujuba e Chicote. As duas atrações são gratuitas.

"O projeto Teatro nos Parques é tradicional e oferece ótimos espetáculos teatrais todos os anos. Mogi das Cruzes recebe essas encenações e o público já se acostumou a prestigiar essas atrações. Em 2019 não será diferente e estamos inseridos na programação mais uma vez, com duas peças que certamente animarão os mogianos nos dois parques, o Centenário e o Leon Feffer. São atrações para todas as idades”, explica o secretário municipal do Verde e Meio Ambiente, Daniel Teixeira de Lima.

O espetáculo “Pescadora de Ilusão” é voltado ao público infantil e tem como inspiração o livro “A Mulher que Matou os Peixes”, de Clarice Lispector. A adaptação é de GpeteanH e Pedro Paulo Bogossian, com vários personagens que dialogam com uma mãe que esqueceu de alimentar os peixes. A peça aborda a importância do perdão por meio da poesia.

Já a peça "Jujuba La Luchadora x Chicote La Muerte" mostra a trajetória de Jujuba, que segue para uma festa no Peru. Já chicote é um fiscal de fronteira recém empossado. A peça mostra esse encontro, que acontece em um caminho ancestral que corta a América do Sul. O projeto Teatro nos Parques completa 10 anos de existência em 2019, com espetáculos de qualidade realizado em várias cidades do Estado de São Paulo.