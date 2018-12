Parques municipais receberão pontos de leitura com livros doados pelo Estado

A Prefeitura de Mogi das Cruzes recebeu esta semana a doação de cinco kits de livros, contendo 80 exemplares cada, que ficarão à disposição dos visitantes dos Parques Centenário, Leon Feffer e do Núcleo de Educação Ambiental “Ilha Marabá” - que atualmente passa por reforma e será reaberto em 2019. O objetivo é criar espaços de leitura nesses locais, proporcionando conhecimento e entretenimento cultural aos frequentadores.

A doação foi feita pela Secretaria Estadual de Cultura, comandada pelo mogiano Romildo Campello, que já foi secretário muncipal do Verde e Meio Ambiente de Mogi das Cruzes. O atual secretário do Verde da cidade, Daniel Teixeira de Lima, que também é professor, agradeceu a doação e destacou a importância dos livros; “A leitura é essencial na vida de uma pessoa. Ler estimula a criatividade, desenvolve a imaginação, exercita a memória, entre outros benefícios. A presença do verde promove o bem-estar geral da população. É Um panorama perfeito”, frisou.