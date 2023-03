Paulo Pavione e a paixão pelo Jornalismo

Ele é o secretário de Comunicação Pública (Secop) da Prefeitura de Suzano e escolheu o Jornalismo como uma paixão. “Como um jovem sonhador, idealizei uma sociedade mais justa e igualitária e vi na profissão uma forma de potencializar vozes e de ajudar na construção de um mundo melhor”, afirma Paulo Pavione, que estreia a série de entrevistas da Página “Circuito Alto Tietê”.

Neste bate-papo ele fala da carreira e dos planos à frente da Secop. A seguir a entrevista.

Por que escolheu o Jornalismo? Jornalismo é uma paixão. Como um jovem sonhador, idealizei uma sociedade mais justa e igualitária e vi na profissão uma forma de potencializar vozes e de ajudar na construção de um mundo melhor. Diante disso, percebi o quão poderoso o Jornalismo pode ser, sobretudo quando feito para o bem comum, utilizando da informação para empoderar pessoas. E, neste ano, quando completo dez anos de carreira, posso afirmar que, de fato, o Jornalismo tem esse poder.

Fale um pouco da sua carreira acadêmica. Onde se formou? Quais cursos de pós-graduação realizou?

Sou formado em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo, pela Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação, a Fapcom, com capacitação complementar em “Gestão de Mídias Sociais”, pela Universidade Belas Artes; em “Comunicação Pública”, pela Faculdade Cásper Líbero; e em “Videojornalismo: narrativas visuais para plataformas digitais”, pelo Jornalismo das Américas. Tenho extensão em “Marketing Político e Campanhas Eleitorais” pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e, atualmente, sou pós-graduando em “Gestão da Comunicação Digital e Mídias Sociais”, pela Universidade Anhembi Morumbi.

Como foi sua experiência de chegar a lecionar e dar palestras?

Estive à frente de cursos no Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) e do Centro de Convivência da Melhor Idade Maria Picoletti, locais em que pude lecionar sobre “Alfabetização Digital” e “Redes Sociais para a Melhor Idade”. Foi uma experiência única. Também sou palestrante, tendo sido convidado para falar sobre Comunicação Pública em empresas, universidades e cursos livres. Já na área social, falo sobre o “ciclo da violência doméstica contra as mulheres”, com base nas personagens do meu livro “Até que a morte nos separe”.

Como é ser secretário de Comunicação Pública (Secop). Qual o principal desafio de ser o secretário e ter de fazer com que a população receba as informações públicas da Prefeitura?

Estar à frente de uma secretaria tem sido uma grande experiência! Junto à equipe, tenho organizado ações para melhorar a abrangência das campanhas e o engajamento da população. Para tanto, organizei grupos de atuação segmentados. Temos equipes dedicadas a diferentes comunicações, como, por exemplo, a equipe de Jornalismo, que atua no atendimento à Imprensa e na produção de releases e reportagens; equipe de Redes Sociais, que cuida da criação de conteúdo e interação com os usuários do Facebook, Instagram, TikTok, Linkedin, Youtube e Twitter; equipe de Projetos, que acompanha eventos, adesivação de prédios públicos, identidade visual para campanhas e muito mais; equipe de Comunicação Interna, que foca na divulgação das ações e de informativos aos mais de cinco mil colaboradores; e equipe de Comunicação Off-line, que tem traçado novos dispositivos para divulgação, como prédios públicos, televisores indoor, transporte público etc. Como desafio, estabeleci metas para as equipes, visando ampliar a nossa comunicação online e offline, conseguindo chegar a todas as casas dos suzanenses.

Quais os projetos futuros para a Comunicação Pública em Suzano?

Estamos trabalhando a acessibilidade digital, com foco ao site da prefeitura, que está hoje entre 98% e 100% acessível. Teremos novidades neste sentido junto à primeira-dama Larissa Ashiuchi. Também estamos com projetos em desenvolvimento para o Parque Max Feffer e para as praças da cidade. Não posso revelar detalhes, mas posso garantir que são cinco projetos importantes e que vão contemplar diretamente a população.

O futuro da profissão e o trabalho com o prefeito

Como é trabalhar com o prefeito Rodrigo Ashiuchi? O secretário da Secop Paulo Pavione é categórico: “O prefeito é um grande gestor, um grande político e um grande líder”.



Para Pavione, o prefeito é “inspiração, principalmente pelas habilidades que ele apresenta diariamente, como resiliência, dedicação e solidariedade”. “Tem sido uma honra e um prazer acompanhar de perto todo o trabalho que ele vem desenvolvendo na cidade”. Ele afirma que são visíveis as mudanças de Suzano.

Pavione também respondeu sobre religiosidade. É de uma família católica e revela que quando não está trabalhando “ama buscar novas experiências gastronômicas e viajar”.



Para ele, o Jornalismo foi colocado à prova durante a pandemia do novo coronavírus. “Quando as rotinas foram interrompidas, a Comunicação foi ainda mais necessária. E os meios digitais foram importantes para a expansão do trabalho do jornalista. Dito isso, acredito que o Jornalismo segue incorporando novas modalidades e ferramentas para a execução do seu objetivo, que é o de informar”.