Pequenos Músicos... Primeiros Acordes atendeu 11 mil crianças em 2017

O projeto “Pequenos Músicos... Primeiros Acordes na Escola”, promovido pela secretaria de Educação, oferece o ensino de musicalização e ensino sinfônico para 11 mil crianças em 15 escolas municipais.

Ao longo de 2017, os jovens músicos se apresentaram 119 vezes em apenas sete meses de projeto. Foram 300 horas de ensaio e 64 horas de aulas semanais.

"Mogi desenvolveu uma vocação para o ensino de música, são mais de 12 mil crianças em projetos da cidade. Os Pequenos Músicos é um projeto da cidade. Tivemos um resultado muito positivo com o campeonato em Aracaju, o que demonstra que estamos no caminho certo, investindo no futuro das nossas crianças", disse o prefeito Marcus Melo (PSDB).

Projeto

A Banda Sinfônica do Cempre Professor José Limongi Sobrinho, no Botujuru, foi campeã nacional na categoria infantil no XXIV Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras, realizado em Aracaju (SE).

As apresentações foram nos quatro cantos da cidade.

"Em pouco tempo, realizamos um trabalho maravilhoso e as escolas se apresentaram em diferentes bairros. As crianças nos surpreendem a cada dia e para o próximo ano, a meta é continuar avançando, temos uma equipe de profissionais altamente capacitados", avalia o maestro Lelis Gerson, diretor musical do projeto e representante da Associação Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes, responsável pela administração do projeto.

No desfile cívico-militar, em 1º de setembro do ano passado, o projeto levou para a Avenida Cívica, mais de 300 pessoas, entre alunos e professores.

A secretária de Educação, Juliana Guedes, destacou ainda a retomada da Banda Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes, que atualmente tem 72 componentes.

"Retomamos a banda em agosto e em apenas quatro meses, vimos como esses jovens evoluíram com as aulas individuais, um diferencial que o projeto recebeu neste ano. É um trabalho que só tende a crescer e continuar dando frutos", disse.

No dia 18 de dezembro, encerramento do ano letivo da banda, os jovens mostraram a cada naipe de instrumentos o que aprenderam ao longo do ano.