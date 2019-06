'PhotoTruck' volta para Mogi em mais um projeto cultural

O caminhão da fotografia está de volta, em Mogi das Cruzes, para transformar olhares de alunos e professores de escolas públicas da cidade. Realizado pela AF Imagens, em parceria com a ImageMagica, o projeto 'PhotoTruck' é patrocinado pela NGK do Brasil, com o apoio da Lei de Incentivo à Cultura, e propõe uma experiência imersiva de inclusão cultural. O caminhão da fotografia estacionará nesta quinta e sexta-feira, 6 e 7 , E.E. Prof. Paulo Ferrari Massaro, em Jundiapeba, depois de já ter passado por outras escolas públicas em março deste ano.

“A ImageMagica traz um olhar crítico para as pessoas, uma outra forma de ver o mundo. Acreditamos que o mundo tem várias problemáticas, mas o primeiro passo para mudar as coisas é olhar para elas, refletir sobre os espaços onde estamos, as pessoas à nossa volta e, assim, refletir sobre nós mesmos”, conta Felipe Amaral, educador da organização.

No PhotoTruck, os participantes irão experimentar como é estar no interior de uma câmara escura, além de conhecerem mais profundamente como a imagem é formada e aprenderem técnicas de fotografia. Eles produzirão fotos e mensagens sobre o tema ‘Meio Ambiente’ para compor uma exposição ao final do projeto.

No mundo da fotografia

Depois de aprenderem algumas técnicas, como enquadramento da imagem, e conhecerem mais sobre a história da fotografia, os participantes entram na câmara escura, ambiente instalado no PhotoTruck que simula o interior de uma máquina fotográfica gigante. Ali, eles conseguem ver, ao vivo, a imagem de fora do caminhão sendo projetada exatamente como acontece dentro das câmeras fotográficas e até mesmo nos nossos olhos.

Depois de um bate-papo com os educadores do projeto, os participantes botam a mão na massa. Cada um recebe um celular para produzir uma fotografia, usando o aplicativo Camino, e uma legenda sobre meio ambiente. As imagens são impressas e entregues aos novos fotógrafos.

Além do atendimento aos estudantes, os professores são capacitados em oficinas com conteúdo exclusivo, incentivando o uso da fotografia como ferramenta de ensinodentro da sala de aula.

Exposição final

Como uma forma de valorizar os materiais produzidos, o fechamento do circuito cultural será feito com uma exposição na escola. Todas as imagens criadas estarão abertas para visitação de toda a comunidade.

SERVIÇO

Escola: E.E. Prof. Paulo Ferrari Massaro

Datas: 06 e 07 de junho de 2019

Endereço:Rua Alexandre Andreotti, nº 400, Jundiapeba, Mogi das Cruzes/SP