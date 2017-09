Pinacoteca de Mogi das Cruzes comemora um ano de atividades nesta sexta-feira

A Pinacoteca de Mogi das Cruzes completa um ano de atividades nesta sexta-feira (22). Dando continuidade a programação do aniversário da cidade, o local vai receber uma comemoração oficial. Durante o evento, a partir das 19 horas, será feito o lançamento do catálogo da Pinacoteca, material este que registra a 1ª Mostra da Pinacoteca de Mogi e reúne também fragmentos das trajetórias profissionais e pessoais dos artistas homenageados.

Os homenageados na Pinacoteca são Alcino Meirelles Junior, Antonio Giollito Montecelli – Ferri, Antonio Wuo, Antonius Josefus Maria Van de Wiel, Darcy Fernandes Cruz, Heraldo Moraes, Idalício da Silva, Íris Piazza Fressato, Maria José Martins de Camargo e Sussumu Aramaki. Todos foram escolhidos com base na contribuição que deram para a história das artes plásticas de Mogi das Cruzes e dão nome às salas expositivas da Pinacoteca.

Vale lembrar que além desses homenageados, selecionados após amplas discussões sobre a história das artes de Mogi das Cruzes, a Pinacoteca também reverencia artistas já falecidos, por meio de intervenções artísticas feitas na fachada e fundos do prédio.

A 1ª Mostra da Pinacoteca de Mogi das Cruzes contém 162 obras de 128 artistas, selecionadas especificamente para o novo equipamento cultural. Há ainda 80 obras na reserva técnica. O acervo é formado por obras pertencentes à Prefeitura, que foram reunidas ao longo dos anos e outras cedidas por comodato, numa grande ação colaborativa da comunidade artística.

A solenidade de comemoração do aniversário da Pinacoteca é aberta a todo o público e deve contar com a presença de artistas que têm obras expostas na Pinacoteca e também de familiares dos homenageados, que foram convidados.

Desde que abriu as portas ao público, em setembro de 2016, a Pinacoteca de Mogi das Cruzes já recebeu cerca de 4 mil visitantes. Mais de 30 escolas já se fizeram presentes no espaço com grupos de alunos e as visitas monitoradas acontecem semanalmente. A Pinacoteca participou ativamente da programação de festivais culturais da cidade, como o Festival de Verão e Festival de Inverno Serra do Itapety. Também abriu aos sábados para receber visitantes do Expresso Turístico, possibilitando a pessoas de diversas localidades conhecerem um pouco da arte produzida em Mogi das Cruzes.

A Pinacoteca foi mais um equipamento criado a partir de encontros e debates do programa Diálogo Aberto. Após vários encontros, muitos artistas deixaram registrado o grande anseio de ter na cidade um equipamento cultural destinado exclusivamente a exposições de obras de arte.

A Pinacoteca foi instalada no mesmo prédio onde funciona a sede administrativa da Secretaria de Cultura, no Centro Histórico da cidade. Por isso, requereu remanejamentos e também uma reforma, compreendendo pisos, paredes, telhado, rufos, calhas, iluminação, banheiros e adequação às normas de acessibilidade.

O edifício, que data de 1860 e foi construído em taipa, já foi sede da Casa de Câmara e também da cadeia da cidade. Ele possui características do estilo neoclássico, apesar de técnica típica do período colonial (taipa de pilão) e sua construção é assinada por Veríssimo Afonso Fernandes. Abrigou a Câmara Municipal até o ano de 1929, quando a Casa de Leis foi transferida para a Rua José Bonifácio, 35, no prédio que antes serviu como residência para o Dr. Deodato Wertheimer (demolido nos anos 1970).

A partir de 1929, o prédio abrigou a Escola Normal, o Ginásio do Estado (E.E. Dr. Washington Luis) e, mais tarde, a ETE (atual Etec) Presidente Vargas. Nos anos 1980, passou a integrar o conjunto da Diretoria Regional de Ensino e, em 2005, voltou a abrigar equipamentos municipais, por meio de concessão, via comodato, por parte do Governo Estadual.

No período de 2005 a 2016, o prédio abrigou o Arquivo Histórico Municipal “Professor Isaac Grinberg” e de 2009 a 2015 ali esteve instalada a Biblioteca Municipal Benedicto Sérvulo de Sant’Anna, ambos criados pelo Decreto n.30, de 05 de junho de 1948, do então Prefeito Epaminondas Freire.

A Pinacoteca de Mogi das Cruzes conta com doze espaços expositivos, sendo nove espaços internos, um externo, mais dois corredores. Ela fica aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h e em todo segundo sábado do mês, das 10h às 16h.

A visitação é livre e gratuita, porém em algumas situações, como quando o visitante quiser acompanhamento ou monitoramento, a orientação é fazer o agendamento prévio, preferencialmente pelo e-mail culturamogi@pmmc.com.br. Sempre que possível, a equipe da Cultura convida um artista para auxiliar no monitoramento dos visitantes, buscando assim despertar o maior interesse possível pelas artes, principalmente nos jovens visitantes.

A Pinacoteca de Mogi das Cruzes fica na rua Coronel Souza Franco, 993, no Centro Histórico de Mogi.