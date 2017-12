Pinacoteca recebe neste final de semana quinta edição do Mercado Móbile

A Pinacoteca de Mogi das Cruzes será palco para mais uma edição do Mercado Mobile. O evento consiste em um encontro de produtores de diversos segmentos ligados à economia criativa e pela primeira vez é levado à Pinacoteca, que ficará de portas abertas ao público neste domingo (17), das 13 às 22 horas. A entrada é gratuita.

No local, o público poderá encontrar 52 expositores, que levarão o que há de melhor da produção sustentável de arte, moda, design, casa, sáude e bem-estar, universo infantil, gastronomia e música. O evento também vai oferecer oficinas e palestras visando o empoderamento pessoal e profissional.

O Mercado Móbile tem como objetivo principal promover de forma itinerante encontros que vão gerar oportunidades para a produção criativa local mostrar a que veio, dentro de um modelo sustentável que integra cultura, lazer e empreendedorismo.

Em apenas um ano, já foram realizadas quatro edições bem-sucedidas do evento. As três primeiras aconteceram em espaços privados e a terceira, já contando com o apoio da Secretaria de Cultura, foi realizada no Parque Centenário, com foco no universo infantil e também grande público.

Os organizadores calculam que as edições já reuniram mais de 200 expositores e 3 mil visitantes.

Para Carol Bloise, arquiteta e mentora do projeto, "nesta quinta edição o Mercado Móbile está absolutamente alinhado com os valores da Secretaria de Cultura. Isto porque acreditamos que a Cultura, além de um direito fundamental, é também caminho para o desenvolvimento local e sustentável".

O projeto já tem uma agenda pré-definida para 2018, que inclui outras cidades da região e quem quiser participar das próximas edições pode se inscrever na própria Pinacoteca, neste final de semana.

O secretário municipal de Cultura e coordenador municipal de Turismo, Mateus Sartori, lembra que esta é a primeira vez que a Pinacoteca de Mogi das Cruzes vai receber um evento de economia criativa. E acrescenta que o segmento já passou a ser uma das diretrizes de atuação da política cultural do município, tanto que a Secretaria de Cultura está solicitando a inclusão de um capítulo na Lei 7.216/2016, do Sistema Municipal de Cultura, para a inserção e criação oficial do Programa Mogi Criativa.

O objetivo do programa é realizar ações, atividades e projetos com o objetivo de fomentar, difundir, ampliar o acesso, a divulgação, o desenvolvimento e a movimentação cultural e econômica do setor criativo, que é formado por pessoas, coletivos, indústrias e está ligado à produção e distribuição de bens e serviços que utilizam a criatividade e as habilidades dos indivíduos ou de grupos como insumos primários.

Serviço:

MERCADO MÓBILE - 5ª Edição

Tema: Mercado Criativo

Dias: 16 e 17 de dezembro

Horário: das 13 às 22 horas

Local: Pinacoteca de Mogi das Cruzes

Rua Coronel Souza Franco 993 - Centro

Entrada franca