Plano de Cultura já tem datas de audiências e formulário virtual

A Secretaria de Cultura de Suzano começa a realizar as ações que vão abrir à sociedade civil o debate para elaboração do Plano Municipal de Cultura. Além da definição do calendário de audiências públicas e eventos, também foi criado um formulário que estende a discussão ao ambiente virtual.

A agenda será divulgada na íntegra na página da Prefeitura na internet (www.suzano.sp.gov.br) e os encontros ocorrerão por meio de dois eixos: temáticos, com setores da cena cultural local (músicos, dramaturgos, escritores, entre outros), e com a comunidade, em diversos bairros. A primeira etapa com a população será no dia 3 de fevereiro, na região do Raffo (manhã) e no Jardim Bela Vista (tarde), em locais a serem definidos.

Já o primeiro encontro temático será com os representantes do setor literário, no dia 5 de fevereiro, a partir das 19 horas, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (Rua Benjamin Constant, 682, no Centro).

Formulário

Também foi colocado à disposição na internet ( http://bit.ly/sistemaculturasuzano ) um formulário virtual, com o objetivo de contribuir para o debate da comunidade.

O censo leva em consideração os hábitos de consumo cultural do participante e abre espaço para propostas nas áreas de difusão (divulgação), produção, preservação do patrimônio histórico, formação, economia criativa e gestão da cultura.

Para o secretário de Cultura de Suzano, Geraldo Garippo, as participações ostensivas da comunidade artística e da população são fundamentais para o Plano Municipal de Cultura, que teve o lançamento oficial do processo de elaboração no último dia 16.

“O objetivo é fazer com que o plano venha a atender às necessidades e demandas da nossa comunidade, de maneira com que haja um diálogo entre o Poder Público e a população envolvida”, afirmou.

Serviço

Mais informações sobre o Plano Municipal de Cultura estão disponíveis pelo telefone 4747-4180. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.