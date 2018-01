Plano Municipal de Cultura começa a ser discutido em Suzano

A Secretaria de Cultura de Suzano deu início na noite de terça-feira (16) às discussões sobre o futuro Plano Municipal de Cultura. Diante de um público formado por cerca de 80 pessoas envolvidas com meio artístico e cidadãos em geral, a pasta apresentou como será o processo de elaboração do documento ao longo dos próximos meses até a sua votação pela Câmara, prevista para ocorrer a partir de maio deste ano.

O encontro foi liderado pelo secretário Geraldo Garippo, ao lado de integrantes da secretaria e do Conselho Municipal de Cultura, e contou também com a participação do secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis José Vieira.

Próxima etapa

De acordo com a Secretaria de Cultura, a previsão é de que sejam realizados diálogos regionais, encontros com segmentos culturais e consulta virtual de janeiro até março.

Depois, em abril, a proposta do plano deverá estar consolidada para que em maio possam ocorrer audiências públicas, aprovação do projeto pelo Conselho Municipal de Cultura e envio ao Legislativo.

Na Câmara haverá novas audiências, análise e a votação pelos vereadores.

Plano Municipal

Será um instrumento de planejamento que irá orientar a implantação das políticas culturais em Suzano.

Indicará as prioridades para o setor a partir da aprovação de diretrizes, ações e metas a serem efetivadas no próximo decênio. Com a criação do documento, somado aos já existentes Conselho e Fundo Municipais de Cultura, o município estará apto a estabelecer o Sistema Municipal de Cultura e aderir ao Sistema Nacional de Cultura.

A intenção é que o plano seja construído a partir de um amplo processo de participação social, tendo como foco a busca permanente pela garantia dos direitos culturais.

“Essa etapa é o ponto de partida para saber onde queremos chegar, o que esperamos para a Cultura até 2028, em termos de equipamentos, serviços e realizações. Vamos promover o diálogo com todos os setores e chegar inclusive aos rincões da cidade”, disse Garippo.

Segundo o secretário, o plano será uma ferramenta importante para a gestão compartilhada das políticas de cultura com o objetivo definir metas, investimentos e fiscalização das ações executadas e que garanta a continuidade das realizações. A partir disso, será possível aprimorar e referendar o diagnóstico cultural do município.

Após a apresentação do calendário previsto e da metodologia para construção do Plano Municipal de Cultura e, consequentemente, da efetivação do Sistema Municipal de Cultura, o público presente pôde participar questionando, comentando e apresentando sugestões acerca da iniciativa da Prefeitura.

“Há muita gente interessada em ver na cidade uma ferramenta que permita definir políticas públicas que permanecerão, independentemente de governos, e que amplie a capacidade de conseguir investimentos em Cultura”, finalizou.