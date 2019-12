Poá estuda alternativas para subsidiar peça ‘Passos da Paixão’

Depois de o Grupo Opereta anunciar nas redes sociais de que a tradicional peça ‘Passos da Paixão’ poderia não ser realizada em 2020 por falta de recursos, a Prefeitura de Poá emitiu nota dizendo estar estudando alternativas para a realização do evento. O espetáculo sobre a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo é encenado há 19 anos na cidade.

Em nota, o governo poaense disse estar em conversa com o grupo teatral, para verificar a possibilidade de subsídio do município para a continuação da encenação. A saída do grupo Itaú Unibanco Holding S/A provocou queda brusca de recursos da cidade. As perdas chegam em R$ 140 milhões anualmente.

OPERETA

Anderson Borges é o responsável por administrar o Grupo Opereta. Segundo ele, o evento demanda investimentos com profissionais de arte, além de toda estrutura de palco e iluminação. "Não podemos contratar profissionais sob risco de não pagamento, bem como oferecer uma estrutura precária aos atores e ao público, tendo em vista que a segurança do espetáculo também está em nossas responsabilidades", respondeu Borges, quando questionado sobre os motivos para a possível suspensão do espetáculo em 2020.

Borges, porém, foi enfático ao dizer que tal situação pode ser revertida, em eventual contrapartida do governo poaense. "Caso obtenhamos alguma garantia de recurso a tempo de nos estruturarmos, há sim a possibilidade de revermos a decisão. Sabemos o quanto o evento é querido não só pela cidade, mas pela região, assim como é querido por nossa Associação e pelos vários artistas da região que, de alguma forma, já participaram", finalizou.

TRADIÇÃO

O ‘Passos da Paixão’ faz parte do calendário turístico do Estado. O espetáculo atrai turistas do Alto Tietê e outras cidades do Estado, como a Capital, há quase duas décadas.