Poá realiza amanhã abertura da ‘Vila de Natal’ na Praça da Bíblia

Poá abre oficialmente, neste domingo (10), às 19 horas, a "Vila de Natal", instalada na Praça da Bíblia, localizada na Rua Vicente Guida, Vila Acoreana. O espaço foi pensando para reforçar o clima natalino na cidade, porém, de forma que os custos fossem mais baixo. Assim como aconteceu na Feira de Orquídeas e do Verde, que aconteceu em setembro.

"Não poderíamos deixar a data passar sem realizar alguma atividade. No entanto, fizemos um planejamento e buscamos as melhores soluções para oferecer à população uma bonita decoração e um espaço onde ela pudesse se divertir e ter momentos de descontração. Tenho certeza que será um sucesso e a "Vila de Natal" vai agradar os poaenses", comentou o prefeito Gian Lopes (PR).

Segundo o secretário de Cultura, Mário Sumirê, a "Vila de Natal" será um espaço de "sonhos e encantamentos" criado especialmente para alegrar a família poaense, em especial as crianças.

"Teremos diversas atrações. Também é preciso destacar que pela primeira vez fechamos uma parceria com a cidade de Guararema e recebemos algumas peças natalinas produzidas com material reciclável, que encantarão os visitantes", explicou.

O secretário de Cultura acrescentou que na "Vila de Natal" diversos espaços foram criados, como a Casa do Papai Noel e a "Vila Gourmet".

"Nossa tradicional e maravilhosa Casa do Artesão também recebeu toda uma decoração natalina de luzes e muito brilho. Convidamos todos os poaenses a participar da "Vila de Natal". Tivemos a preocupação de fazer um evento bonito com custos baixíssimos e ainda com materiais recicláveis", finalizou.